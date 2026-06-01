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YouTubeチャンネル「CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネル」が、「【退化？それとも進化？】ANA新ルール本格始動！JALとの違いを徹底比較！」を公開した。動画では、出演者のCHIKAが、5月19日搭乗分からリニューアルされたANAの国内線新ルールと、ライバルであるJALとの戦略の決定的な違いについて解説している。



今回のANAのルール改定で最も衝撃的だったのが、2歳児の有料化である。これまで日本の国内線では、3歳未満（2歳まで）は親の膝の上であれば搭乗が無料だった。しかしANAは、この対象年齢を1歳以下に引き下げたため、2歳からは大人運賃から25%割引された小児運賃が必要になった。



一方、JALもANAと同じ世界最大の予約システム「アマデウス」を使用しているが、あえてシステム改修にコストと手間をかけ、従来の「2歳まで膝の上無料」という日本特有のルールを維持している。CHIKAは、これを「『家族連れ』という将来の優良顧客を絶対に逃さないぞ！」というJALの長期的なファン作り戦略であると分析した。



さらに、予約のキャンセルや変更ルールも大きく変わった。ANAは国際線基準にルールを完全統一し、割引運賃のキャンセル払い戻し額を明確に計算するように厳格化した。システムを一つにまとめることで管理コストを下げ、国際線への乗り継ぎ予約をスムーズにするなど、「徹底した合理化とグローバルスタンダードへの挑戦」を選んだという。対するJALは、急な予定変更にも寛大で、日本人の感覚に寄り添う柔軟性を保っている。



CHIKAは、世界基準に従って効率を追うANAと、日本の顧客の「使いやすさ」を守るために手間をかけるJALの「青と赤の哲学の違い」が明確になったと指摘。「効率的でシステマチックな旅を好むならANA」「寄り添うような温かさと柔軟性を求めるならJAL」と述べ、自身の価値観に合わせてフライトを選ぶことが、これからの空の旅の新しい楽しみ方になると締めくくった。