ヒルトン東京は、夏のスイーツビュッフェ「レモンビーチハウス」を5月8日から開催している。

レモンやメロン、マンゴー、マスカットなどを使ったビーチハウス着想のスイーツ20種類を用意し、ホールケーキと一口サイズのポーションで提供する。

はちみつとローズマリー香るシフォンケーキをシャンティでコーティングした「レモン・スクイージー」、バニラスポンジに瑞々しいメロンを重ねる「エメラルド・ラグーン」、ピスタチオのダックワーズとレモンゼリーのレイヤーの上にバニラクレモーを重ねた「シトラスパラソル」、ピーチムースの中に甘酸っぱいストロベリーコンポートを配した「ファンシーフロートリング」などのケーキやムースが並ぶ。

グラススイーツとして「ウォーターメロンブリーズ」「ブルー・マスカット」「マンゴーサンセット」などを用意するほか、ラズベリーやさくらんぼ、バニラなど6種類のアイスクリームと巨峰やマンゴーレモンなどのシャーベット、ソフトクリームをそろえる。「ティキバー」コーナーでは「ブルーハワイ」や「アンバートロピカーナ」などノンアルコールカクテル4種類も提供する。

軽食は「スイカと国産トマトのスムージー」「レモン風味のケークサレ クリームチーズムース」「ビーツとポテトの冷製スープ」「ギリシャ風レモンローストチキン」「ハワイアンバゲットピザ」など8種類を用意し、ドリンクはロンネフェルトの紅茶10種類を含む19種類から選べる。「ピニャコラーダ」「ルイボスアマレットカクテル」など期間限定のティーもそろえる。

場所は1階「マーブルラウンジ」。提供時間は午後2時半から5時まで。料金は平日5,700円、土・日・祝日6,500円。いずれも税金とサービス料込み。