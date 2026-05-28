お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が28日、自身のXを更新。相方金ちゃんや先輩達と大乱闘になり“逮捕寸前”の事態になったことを告白した。

良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」とコンビの芸風に触れつつ、過去の衝撃エピソードを切り出した。

そして「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう。反省して謝罪しましたが流石にクビだと思いました」と振り返り、「しかし、吉本は再起のチャンスをくれて千原ジュニアさんが番組で喧嘩芸としてお笑いに昇華してくれました」と顛末をつづった。

さらに「12年後… もう5回以上、1日警察署長をやってます。喧嘩を美化するつもりはありません。いまだに反省すべき事です。ただ再起するチャンスをくれた吉本と許してくれた先輩方、お笑いにしてくれたジュニアさんのおかげで今があります。一つの事例として皆様の人生の参考にして頂けたら」と先輩千原ジュニアへの感謝とともに、つづった。

この投稿に対し「『許す事』の大切さ。最近、色々厳し過ぎて、生きづらい世の中になってる」「本当にそれ。ガチの不祥事寸前から、先輩の愛と吉本の懐の深さで1日警察署長まで上り詰めるの最高にドラマ」「どんな過去もその後の生き方次第で 最高の伏線に変えられます」などとさまざまな声が寄せられている。