【巨人阿部監督 電撃辞任劇「3つの疑問」】#3

【前回を読む】（2）阿部監督「長女の手紙」で潮目一変…巨人が“事件矮小化”を手引きしたのか

辞任した阿部慎之助監督に代わり、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が巨人監督代行としてチームの指揮を執ることになった。

「昨夜のうちに橋上さんに伝え、最後までというつもりで受けていただきたいと言いました」とは山口オーナー。“球団史上初の生え抜き以外の監督”とスポーツメディアは書くが、立場はあくまで「代行」だ。

山口オーナーは後任監督の人選について「それはまったくの白紙です」としたが、本命はもちろん、巨人監督の不文律とされる「生え抜きのエースか4番打者」の条件を完璧に満たす松井秀喜氏だ。ほかに、昨年まで巨人の二軍を率いてイースタンを制覇した桑田真澄（現オイシックス新潟CBO）の名前が挙がる。

「いや、原辰徳元監督の4度目の登板もあり得るとみています。今年7月に68歳になりますが、まだまだヤル気満々と聞いている。2023年限りで監督を退き、阿部監督にその座を禅譲したが、今もオーナー付特別顧問として巨人に籍を残し、山口オーナーからことあるごとにアドバイスを求められ、頼りにされていますからね。年齢的に長期政権は考えにくいものの、例えば本命の松井の準備が整うまでの“つなぎ”としては、これ以上ない存在なのは確か。とにかく、今回は球団史上最大の有事です。9度のリーグ優勝、巨人監督最多の1291勝の実績を誇る原元監督に山口オーナーが頼ったとしても驚きはありません」（巨人関係者）

橋上監督代行で迎えた26日の交流戦初戦でソフトバンクに3-8で5連敗。

現役監督の逮捕・辞任という激震に見舞われた今の巨人は、なにがあっても不思議はない。