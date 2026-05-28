野々村友紀子、妊娠中の“トンデモ行動”明かす わが子が賢くなるようにと「水族館行ってイルカに…」
お笑いコンビ・2丁拳銃の川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が27日放送のフジテレビ系『ホンマでっか!?TV』（毎週水曜 後9：00）に出演。わが子のために、妊娠中に行っていたことを明かした。
【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子
この日番組では、タマゴの潜在能力をテーマにトークが展開され、美肌、IQアップへの効果や、激うまレシピなどを専門家たちが紹介した。その中で、妊娠中に卵を食べると、子どもがIQに比例するとのデータがある反射速度が速くなるという研究結果が紹介され、加齢医学評論家の岡本宗史氏は「将来的に情報処理能力の高い子どもが育つ可能性が高い」と語った。
これに野々村は「知っておきたかったです」と語り、「妊娠中にイルカの超音波を当てたら子どもが賢くなるって言うから、水族館行ってイルカに『賢くして！』とついて行ってめちゃ大変」と妊娠中のまさかの行動を明かした。これにはMCの明石家さんまも「そんなアホ情報どっから…」と爆笑した。
すると生物学評論家の池田清彦氏も「それはウソだね。あんまり関係がない」とバッサリ。野々村も「今、高2の娘なんですけど『ダル』『ウザ』『クサ』って2文字しかしゃべらない」と語り、スタジオを爆笑させた。
二人は2002年に結婚。06年6月に長女、08年に次女を出産した。
【写真】「美人親子」19歳長女“顔出し”でメガネ姿の2ショットを披露した野々村友紀子
この日番組では、タマゴの潜在能力をテーマにトークが展開され、美肌、IQアップへの効果や、激うまレシピなどを専門家たちが紹介した。その中で、妊娠中に卵を食べると、子どもがIQに比例するとのデータがある反射速度が速くなるという研究結果が紹介され、加齢医学評論家の岡本宗史氏は「将来的に情報処理能力の高い子どもが育つ可能性が高い」と語った。
すると生物学評論家の池田清彦氏も「それはウソだね。あんまり関係がない」とバッサリ。野々村も「今、高2の娘なんですけど『ダル』『ウザ』『クサ』って2文字しかしゃべらない」と語り、スタジオを爆笑させた。
二人は2002年に結婚。06年6月に長女、08年に次女を出産した。