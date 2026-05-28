中国のある有名ホテルで、客用タオルで便器や歯磨き用のコップを拭く様子を収めた映像が公開され、物議を醸している。

27日、光明日報など現地メディアによると、四川省成都市のあるホテルで、清掃スタッフが客室に備え付けられた客用タオルで便器を拭いた後、同じタオルで歯磨き用のコップまで拭く様子が映像に捉えられた。

現地テレビ局の記者らが宿泊客を装って客室に滞在し、撮影機材を設置して取材した結果、こうした事実が明らかになった。

その後、記者らがフロントにコップの消毒やタオル交換などを要請すると、ホテル側は清掃に約40分かかると説明した。

しかし、実際の清掃は7分で終わった。清掃スタッフはコップを消毒せず、タオルも交換しないまま再び折り畳んで元の位置に戻した。

成都市の別のホテルでも、客用タオルで客室内のあちこちを拭く場面が撮影された。

メディアは、清掃スタッフがタオルを、いわゆる「万能雑巾」のように使用していたと指摘した。

該当ホテルはいずれも有名ホテルチェーンだと伝えられている。

論争が広がる中、成都市当局はこのホテルに対する調査に着手したと明らかにした。

当局はホテル責任者を呼び、即時の是正措置を命じたほか、客室の清掃・消毒や寝具類の交換、従業員が作業規定を順守しているかなどを点検していると説明した。

また、調査結果に応じて厳正に処分する方針であり、地域内のホテル業界を対象に特別整備・取り締まりを行い、消費者の権益を保護すると付け加えた。

一方、中国ではホテル業界をめぐる衛生問題が繰り返し提起されてきた。

2020年には、広東省深圳のある5つ星ホテルでも、従業員が客用タオルで便器を拭く映像が公開され、物議を醸した。2017年には、ハルビンのある高級ホテルで、便器ブラシでコップを洗い、便器の水で客室の床を清掃する場面が公開されたこともあった。