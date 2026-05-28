先日、「仰向けに寝転がった状態でスマホを見ていて顔面に落下させたことがある」という投稿がX（旧Twitter）で話題になった。



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それに対して、「スマホをこうやって目に落として、目の中に大出血したり、目の周りの骨が折れたりして手術になった人いるので、結構注意なんですよ、寝転がってスマホ見るの」と返信投稿したのは、総合病院に勤務する眼科専門医、ゆきむら@30代眼科医（@ganka1212）さん。



ゆきむら先生に詳しく伺ったところ、「眼科の中ではそこまで珍しくはない症例」なのだという。



「普通の人にはあまり知られてないですが、眼科にはよくそのような状態になった患者さんが来られます。私自身も何度か診察しています。ポストにも書いたように、目の中に大出血をして見えなくなり、手術が必要になった人や、眼球周りを骨折して手術が必要になった人です」（ゆきむら@ 30代眼科医さん）



実際、ゆきむら先生の投稿に対して、顔面へのスマホの落下で眼球周辺に大怪我を負った人からの痛々しい体験談が殺到した。



これでメガネのレンズが割れた…失明してたかも

「あ〜これで私、まぶたが内出血した経験あります」



「私は右目の方に落として目の周りが殴られたようなアザできて、絶対DVされたって勘違いされそうな程だった｡しかも2ヶ月位経つのにまだうっすらアザがある…」



「私、これ書籍（ハードカバーのハリーポッター）でやって、眼鏡のレンズを割ったので（寝落ちで目を閉じていなければガラスの粉が目に入ったかも）、仰向けで顔の上にものを掲げないようにしてる」



「これで左目網膜剥離と右目その手前でレーザー手術やってます。手術費左右それぞれ3万かかりました」



一歩間違えれば重大な怪我に

また、「目の周辺」以外にも、「12万かかった差し歯の根を折った」「前歯にヒビが入りました。1本7万円です」「鼻の骨が折れる場合もある」といった悲惨な事例も多く寄せられた。



「”寝ながらスマホ”をやっている方は多いと思うのですが、歯が折れた話もありますし、やはりとても危険な行為だと思います。一歩間違えれば重大な怪我に繋がることをぜひ知ってほしいです」（ゆきむら@ 30代眼科医さん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）