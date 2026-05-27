錦戸亮、7年ぶりバラエティー出演で二宮和也と共演 ラスト一言の報告でSNSざわつかせる「何事!?」「まじ？wwwww」
歌手で俳優の錦戸亮が27日、TBS系『ニノなのに』（毎週水曜 後8：54）で約7年ぶりにバラエティーに出演した。大ヒットしたドラマ『流星の絆』（2007年／TBS）で兄弟役を演じたMCの二宮和也と久々の再会を果たした。
【場面カット】噓かホントか…人間模様が描かれるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』
スタジオトークの冒頭、元気良くあいさつする錦戸は「僕自身、バラエティーに出るの久しぶり。2019年くらいからでていない。マジでてないです」とテレビ出演も久しぶり。さらに二宮とも「きょうあったのも7年くらい」と退所して以来として喜んだ。
一度だけ錦戸から連絡もしたこともあったそうで「『元気ですか』みたいな」と回想し、二宮は「普通の連絡だよね。辞めてから、みたいなことでもなく、辞める前からの連絡みたいな」と自然な流れだったそう。錦戸は「普通にかえしてくれてうれしかった」と明かした。
ラストでは錦戸から“お知らせ”（番宣）がないようで「僕、ほくろ、取りに行こうと思ってます」と一言。真意は不明だが「ホクロは取らないで欲しいです」「一番ひっかかったの、ラストのほくろ話」「ホクロ取るって何事！？どこのー！！！」「 ホクロはチャームポイントなので取らないでください」とSNSをざわつかせていた。
【場面カット】噓かホントか…人間模様が描かれるドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』
スタジオトークの冒頭、元気良くあいさつする錦戸は「僕自身、バラエティーに出るの久しぶり。2019年くらいからでていない。マジでてないです」とテレビ出演も久しぶり。さらに二宮とも「きょうあったのも7年くらい」と退所して以来として喜んだ。
ラストでは錦戸から“お知らせ”（番宣）がないようで「僕、ほくろ、取りに行こうと思ってます」と一言。真意は不明だが「ホクロは取らないで欲しいです」「一番ひっかかったの、ラストのほくろ話」「ホクロ取るって何事！？どこのー！！！」「 ホクロはチャームポイントなので取らないでください」とSNSをざわつかせていた。