TBS系『ニノなのに』で錦戸亮が二宮和也と共演（C）ORICON NewS inc.

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　歌手で俳優の錦戸亮が27日、TBS系『ニノなのに』（毎週水曜　後8：54）で約7年ぶりにバラエティーに出演した。大ヒットしたドラマ『流星の絆』（2007年／TBS）で兄弟役を演じたMCの二宮和也と久々の再会を果たした。

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　スタジオトークの冒頭、元気良くあいさつする錦戸は「僕自身、バラエティーに出るの久しぶり。2019年くらいからでていない。マジでてないです」とテレビ出演も久しぶり。さらに二宮とも「きょうあったのも7年くらい」と退所して以来として喜んだ。

　一度だけ錦戸から連絡もしたこともあったそうで「『元気ですか』みたいな」と回想し、二宮は「普通の連絡だよね。辞めてから、みたいなことでもなく、辞める前からの連絡みたいな」と自然な流れだったそう。錦戸は「普通にかえしてくれてうれしかった」と明かした。

　ラストでは錦戸から“お知らせ”（番宣）がないようで「僕、ほくろ、取りに行こうと思ってます」と一言。真意は不明だが「ホクロは取らないで欲しいです」「一番ひっかかったの、ラストのほくろ話」「ホクロ取るって何事！？どこのー！！！」「 ホクロはチャームポイントなので取らないでください」とSNSをざわつかせていた。