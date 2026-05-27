弁護士でお笑い芸人のこたけ正義感が、読売テレビ「にけつッ！！」（火曜・深夜０時５９分）に出演。２６日深夜の放送回で“法廷ドラマあるある”を熱弁した。

よく法廷ドラマで見かける、木づちでコンコンとするシーンについては「日本にはない。あれはアメリカでしかない。（日本は）上から『静かにして下さい』と声でいう」とキッパリ。また、立って歩きながら弁護士が話すこともないとし「あれって証人尋問なんですけど、証人の発言を証拠にするっていう手続きなんで、弁護士がいくら喋っても証拠にならないから意味ないんです。あの時間、意味ない時間なんですよ」と暴露した。

また、よく見る「異議あり！」のシーンについても、質問を制するためにだけ言えると話し「大きい声で異議ありって言ったら、こいつ１年目かなと思われる。なりたてか、若いなと思われる。『異議』と渋い感じで言う」と実際の法廷を語った。これには千原兄弟の千原ジュニアは「明智光秀の『敵は本能寺にあり』も（声を）張ってへんやろ」と苦笑い。ケンドーコバヤシは、かつて宮迫博之が明智光秀を演じた時に、つぶやくように言ったところ「どなってください」と監督に怒られたことを明かした。