Kis-My-Ft2宮田俊哉、『ポケモン』ゲスト声優で出演へ リコたちと戦うユナイトバトルのチームリーダー役【コメント全文】
6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉が、6月19日放送のテレビアニメ『ポケットモンスター』（毎週金曜 午後6：55）第141話「READY GO！ユナイトバトル!!」にゲスト声優として出演することが発表された。『ポケモンユナイト』とのコラボエピソードとなり、宮田は人気と実力を兼ね備えたユナイトバトルのアイドルチーム「シャイニングオーシャンズ」のリーダーを演じる。
【画像】イケメン！宮田俊哉が演じる「ポケモン」ユナイトバトルのアイドルチームのリーダー
この回では、リコたちライジングボルテッカーズが『ポケモンユナイト』の舞台であるエオス島でユナイトバトルに挑む。リコたちは、ユナイトバトルでしか使えない大技「ユナイトわざ」や伝説のポケモンの登場など、他に類を見ない特別なポケモンバトルに苦戦。
宮田演じる「シャイニングオーシャンズ」のリーダーは、ネギガナイトをパートナーに、リコたちとユナイトバトルを繰り広げる。
あわせて、テレ東系で放送中の『ポケモンとどこいく!?』（毎週日曜 前7：30）にも31日の放送より3週連続で出演する。6月14日の放送ではアフレコの様子も放送予定。
また、『ポケモンユナイト』では6月4日よりテレビアニメ『ポケットモンスター』とのコラボレーションイベントの開催が決定。テレビアニメに登場するキャプテンピカチュウ風のホロウェア「キャプテンスタイル-ピカチュウ」や、リコとロイ風のトレーナーファッションが登場。また、アニポケとのコラボレーションを記念して、『ポケモンユナイト』にラウドボーンとウェーニバルが順次参戦する。
さらにソロモードではリコ＆マスカーニャ・ロイ＆ラウドボーン・ドット＆ウェーニバル・ウルト＆ヤミラミ・フリード＆ピカチュウのライジングボルテッカーズの5組とユナイトバトルができる特別ステージも。6月の『ポケモンユナイト』はアニポケ一色となる。
■「シャイニングオーシャンズ」のリーダー役：宮田俊哉コメント
アニポケは子供のころから見てきたので、作品に関わることができて本当にうれしいです。芸能界で一番『ポケモンユナイト』が上手いと思うので、僕が適任なんじゃないかなと思いながら、ポケモンへの愛をもって演じさせていただきました！
■第141話「READY GO！ユナイトバトル!!」あらすじ
フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦!?対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズ！初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざ―!?
この回では、リコたちライジングボルテッカーズが『ポケモンユナイト』の舞台であるエオス島でユナイトバトルに挑む。リコたちは、ユナイトバトルでしか使えない大技「ユナイトわざ」や伝説のポケモンの登場など、他に類を見ない特別なポケモンバトルに苦戦。
宮田演じる「シャイニングオーシャンズ」のリーダーは、ネギガナイトをパートナーに、リコたちとユナイトバトルを繰り広げる。
あわせて、テレ東系で放送中の『ポケモンとどこいく!?』（毎週日曜 前7：30）にも31日の放送より3週連続で出演する。6月14日の放送ではアフレコの様子も放送予定。
また、『ポケモンユナイト』では6月4日よりテレビアニメ『ポケットモンスター』とのコラボレーションイベントの開催が決定。テレビアニメに登場するキャプテンピカチュウ風のホロウェア「キャプテンスタイル-ピカチュウ」や、リコとロイ風のトレーナーファッションが登場。また、アニポケとのコラボレーションを記念して、『ポケモンユナイト』にラウドボーンとウェーニバルが順次参戦する。
さらにソロモードではリコ＆マスカーニャ・ロイ＆ラウドボーン・ドット＆ウェーニバル・ウルト＆ヤミラミ・フリード＆ピカチュウのライジングボルテッカーズの5組とユナイトバトルができる特別ステージも。6月の『ポケモンユナイト』はアニポケ一色となる。
■「シャイニングオーシャンズ」のリーダー役：宮田俊哉コメント
アニポケは子供のころから見てきたので、作品に関わることができて本当にうれしいです。芸能界で一番『ポケモンユナイト』が上手いと思うので、僕が適任なんじゃないかなと思いながら、ポケモンへの愛をもって演じさせていただきました！
■第141話「READY GO！ユナイトバトル!!」あらすじ
フリードの誘いで、ライジングボルテッカーズがユナイトバトルに参戦!?対戦相手は、人気・実力共にトップクラスのアイドルチーム・シャイニングオーシャンズ！初めて経験するユナイトバトル。強敵相手に苦戦するリコたち。勝利の鍵は、戦略、チームワーク、そして、ユナイトわざ―!?
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