「木村拓哉ってどんな人？」河合郁人が関西ジュニアに“伝説”語る コンサートでの裏話も披露
■河合郁人「Snow Man・深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」のものまねに挑戦
Prime Videoの新音楽番組『Star Song Special Season3』第6回が、28日午後4時から配信され、ゲストとして河合郁人が登場。関西ジュニアと貴重なコラボトークを繰り広げる。MCはカンニング竹山が務める。
【番組カット】真剣にレシートの内容を見つめる真弓孟之＆山中一輝
スタジオライブでは、ジュニアがTravis Japanの「Say I do」をカバー。振りは“本家”Travis Japanと同じであり、メンバーの吉澤閑也が振り付けを監修。ジュニアの関翔馬は「踊りの1つ1つのポイントにぜひ注目してください！」とアピールする。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。今回は河合と関西ジュニアが対面。まずは“関西ジュニアから見た河合の印象”として「ものまね」「MCの教科書」などが次々と紹介された。河合は後輩たちの期待に応えるべく「Snow Man・深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」のものまねに臨む。
そして質問タイムでは、関西ジュニアたちが元気よく一斉に挙手。最初に当てられた井上蒼生が意気揚々と質問に挑むが、ここでまさかのハプニングが…。河合は「ちょっとキュンとした（笑）」とほほ笑みながら答えていく。続けて、渡邉大我が河合のプライベートに迫るほか、野田開仁は河合のMCスキルを深掘り。MC業で“西の桐山照史（WEST.）、東の河合”と言われていた河合が、司会の極意を明かす。
森ケインは河合のジュニア時代について質問。当時グループに所属していなかった河合がグループに入るために磨いた「自分の武器」とは。また、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、上田凱吏が自身の特技をスタジオで披露！キレキレのフリーダンスが見どころとなる。
さらにドラマの視聴をきっかけに、大先輩・木村拓哉に憧れを抱くようになったという北野快浬は「木村さんってどんな人ですか？」と河合へ直球質問。河合は木村のソロコンサートでの裏話を後輩たちの前で告白。明かされる“木村拓哉伝説”に「かっこいい！」と皆が目を輝かせるなか、河合はおなじみの「木村拓哉のものまね」でスタジオを盛り上げる。その後、関西ジュニアたちは「尊敬する先輩たち」の話で白熱していくが、MCのカンニング竹山が「ちょっと待って」とカットインして…。
Prime Videoの新音楽番組『Star Song Special Season3』第6回が、28日午後4時から配信され、ゲストとして河合郁人が登場。関西ジュニアと貴重なコラボトークを繰り広げる。MCはカンニング竹山が務める。
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スタジオライブでは、ジュニアがTravis Japanの「Say I do」をカバー。振りは“本家”Travis Japanと同じであり、メンバーの吉澤閑也が振り付けを監修。ジュニアの関翔馬は「踊りの1つ1つのポイントにぜひ注目してください！」とアピールする。
そして質問タイムでは、関西ジュニアたちが元気よく一斉に挙手。最初に当てられた井上蒼生が意気揚々と質問に挑むが、ここでまさかのハプニングが…。河合は「ちょっとキュンとした（笑）」とほほ笑みながら答えていく。続けて、渡邉大我が河合のプライベートに迫るほか、野田開仁は河合のMCスキルを深掘り。MC業で“西の桐山照史（WEST.）、東の河合”と言われていた河合が、司会の極意を明かす。
森ケインは河合のジュニア時代について質問。当時グループに所属していなかった河合がグループに入るために磨いた「自分の武器」とは。また、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、上田凱吏が自身の特技をスタジオで披露！キレキレのフリーダンスが見どころとなる。
さらにドラマの視聴をきっかけに、大先輩・木村拓哉に憧れを抱くようになったという北野快浬は「木村さんってどんな人ですか？」と河合へ直球質問。河合は木村のソロコンサートでの裏話を後輩たちの前で告白。明かされる“木村拓哉伝説”に「かっこいい！」と皆が目を輝かせるなか、河合はおなじみの「木村拓哉のものまね」でスタジオを盛り上げる。その後、関西ジュニアたちは「尊敬する先輩たち」の話で白熱していくが、MCのカンニング竹山が「ちょっと待って」とカットインして…。