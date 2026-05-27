お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に27日、出演。巨人阿部慎之助監督が25日に18歳の長女に暴行を加えたとして現行犯逮捕後に釈放され、26日に辞任を表明した件で、長女を思いやった。

山里は「親子げんかでこんなことになると思ってなかった。ふだんは仲良くしている。常習性もないという中で、このことの誤解が手紙で解けたという中で、それでも辞任、お父さんは仕事がなくなっちゃったというのは、今回の発端になってしまった自分のことをこれから娘さんは責め続けてしまうんじゃないかという心配がある」と語った。

今後について、「いろいろ分かってきた段階で仕事すべてを失うことじゃないって、戻る方向にこの後、持っていってもらうというのも大事な動きじゃないかな」と阿部前監督への情状酌量を訴えた。

「自分のせいでお父さん、仕事なくなっちゃったってという罪を背負わせるのはあまりにもかわいそうだなと思う」とも話していた。

今回の児相相談、児相通報、警視庁による現行犯逮捕という経緯の中で、暴行の被害を受けた長女の対応については、責められるべき点はない。結果的に、児相が警視庁に通報し、警視庁が暴行容疑で阿部前監督を現行犯逮捕する形となったが、その後釈放され、任意捜査に切り替えている。

巨人の山口寿一オーナー（69）は26日、午前に阿部前監督から直接、辞任の申し出を受けたとし、「『誠に申し訳ない』と。涙ぐんでいました」と説明。「ただ、暴力は許されない。私も監督を続けることは許されないと考えていた」「監督の暴力は非常に重い出来事」と語っている。前監督の辞任を受理した球団側も、あくまでも問題は、程度の多寡にかかわらず、前監督による暴力と受け止めているものとみられる。