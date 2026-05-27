組織の危機管理に詳しい桜美林大の西山守准教授が27日、TBSの朝の情報番組「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）にVTR出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について危機管理の観点からコメントした。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

阿部氏の会見内では代理人を通じて長女の手紙が公表され、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と明かした。父との関係について「ダジャレを言い合い、笑い合う仲」とし、「既に仲直り」したことも伝えた。

西山氏は「本当に阿部氏自身から辞任を申し出たのかどうかというのは正直分からないと思います」としたうえで、「ただ早い段階で謝罪をするなり、辞任をしている時点で、大きな攻撃、球団に攻撃が及ぶことはなくなりますので、そういう意味でいうと、球団を守ったというのはあると思います」と自身の見解を述べた。