DeNAの正捕手放出に余波広がる　山本祐大トレードは“英断”かそれとも…松尾汐恩の一本立ちという「賭け」

DeNAは松尾の成長に賭けた形だ(C)産経新聞社

衝撃の一報から日々は過ぎていきますが、その「余波」は、まだまだ広がりを見せています。

DeNAとソフトバンクとの間で成立した、山本祐大捕手と尾形崇斗投手、井上朋也内野手の「1対2トレード」です。5月12日の午前中に発表されると、特にDeNAファンの間からは「なぜ祐大が」との声が噴出。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手の「流出」に、様々な意見が飛び交う事態となったのです。

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スポーツ紙のプロ野球担当記者は言います。

「DeNAはフロント主導のチーム運営が特色。チームの現状を踏まえたときに、先発投手の補強が急務と判断し、『山本放出』という痛みを伴ってでも、将来性十分のパワーピッチャー・尾形を獲得したかったのでしょう。そして今回のトレードの『裏テーマ』こそ、松尾汐恩の一本立ちなんです」

松尾は大阪桐蔭時代から名を鳴らした甲子園のスター選手。2022年ドラフト1位でDeNAに入団後、近未来の正捕手として英才教育を施されてきました。

「捕手の成長に何よりも必要なのは経験。しかし、ポジションは1つしかありません。フロントは『今後の正捕手は松尾で』と確固たるプランを掲げた上で、山本の放出に踏み切ったのでしょう。山本は来季、FA権を取得して、球団を去る可能性もあった。ならば今、トレードで尾形のような『大器』をしっかり確保するというのも、強かな戦略と言えるでしょう」（前述の記者）