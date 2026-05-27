DeNAの正捕手放出に余波広がる　山本祐大トレードは“英断”かそれとも…松尾汐恩の一本立ちという「賭け」

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DeNAは松尾の成長に賭けた形だ(C)産経新聞

　衝撃の一報から日々は過ぎていきますが、その「余波」は、まだまだ広がりを見せています。

　DeNAとソフトバンクとの間で成立した、山本祐大捕手と尾形崇斗投手、井上朋也内野手の「1対2トレード」です。5月12日の午前中に発表されると、特にDeNAファンの間からは「なぜ祐大が」との声が噴出。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手の「流出」に、様々な意見が飛び交う事態となったのです。

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　スポーツ紙のプロ野球担当記者は言います。

「DeNAはフロント主導のチーム運営が特色。チームの現状を踏まえたときに、先発投手の補強が急務と判断し、『山本放出』という痛みを伴ってでも、将来性十分のパワーピッチャー・尾形を獲得したかったのでしょう。そして今回のトレードの『裏テーマ』こそ、松尾汐恩の一本立ちなんです」

　松尾は大阪桐蔭時代から名を鳴らした甲子園のスター選手。2022年ドラフト1位でDeNAに入団後、近未来の正捕手として英才教育を施されてきました。

「捕手の成長に何よりも必要なのは経験。しかし、ポジションは1つしかありません。フロントは『今後の正捕手は松尾で』と確固たるプランを掲げた上で、山本の放出に踏み切ったのでしょう。山本は来季、FA権を取得して、球団を去る可能性もあった。ならば今、トレードで尾形のような『大器』をしっかり確保するというのも、強かな戦略と言えるでしょう」（前述の記者）

　山本の移籍後、松尾はスタメンマスクをかぶり、奮闘を続けています。5月17日の巨人戦（東京ドーム）では1イニングに3盗塁、1試合に5盗塁を許す屈辱も味わいましたが、それも成長への試練でしょう。

「将来的に松尾は、侍ジャパンの扇の要を任されるような捕手になれる可能性を秘めています。ならばいち早く、1軍での経験を積ませるべきとの考え方も、確かに理解できる。今回の『賭け』が成功かどうか、分かるのは数年後です。ファンとしては長い目で見守るべきでしょう」（前述の記者）

　両球団にとってウィンウィンのトレードになることを、願うばかりです。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]