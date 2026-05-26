タレント王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅での出来事を明かした。

トークテーマは「住まいのトラブル110番」。現在は地元・青森のほか、東京にも家を構える2拠点生活をしているという。

王林は「何てったって、裸族だから」といい、自宅では裸で過ごしていることを明かした。「むしろこちら（東京）では、貫きたいなという思いは強く持っていて」。裸で過ごすことをポリシーにしているという。

ところが、「さかのぼること半年前…」と前置きし、家の周りで起きている変化について語った。「ベランダの外壁の工事みたいなのが始まって、上から人々がいっぱいいらっしゃって」。さらに、「外からベランダに乗り込んできたりしてて。何てったって裸族だから、裸で出迎えちゃうことが凄く増えたんです」とぶっちゃけた。赤裸々すぎる告白に、スタジオには悲鳴が漏れた。

作業員からは丸見えだったと推察され、王林も「目が開いているんだったら、見てると思います」と告白。工事は半年にわたるといい、「それが半年間くらいずっと…どっかしら直したくて」と笑わせた。

ヒロミからは「そりゃ向こうもやめねえだろ？毎回、行けば見られるんだから」とツッコミ。ケンドーコバヤシも「めちゃくちゃバイト来たんちゃう？」と続いた。

王林自身は、見られることは「あんまり恥ずかしくない」と言うが、「何か凄く迷惑そうな顔もしてたから。それが凄く悩みで」とも打ち明けた。

MC明石家さんまからは、「服着ればええやないか？」と指摘されたが、王林は「私が何でそっちに寄り添わないといけないのか。私の家なのに。むしろお金を払って欲しい」と納得いかない様子だった。