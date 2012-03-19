『裸族』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
女性自身
自宅で半年前から外壁工事が始まり、作業員を「裸で出迎えちゃう」と告白
スポニチアネックス
材質はポリウレタンで、合皮っぽい手触りで安っぽさは感じられない
ケータイ Watch
男性は裸でDIY作業をしており、近隣住民に警察に通報されたという
Techinsight
3時間もすれば全裸が身体になじみ、着衣なしの解放感を味わえるという
SUUMOジャーナル
脇の下、デリケートゾーンなど、蒸れやすいポイントのニオイ予防になる
モデルプレス
家では全裸が多い、干したままの洗濯物から着るものを選ぶ
マイナビ学生の窓口
バスタオルを一週間かえない、シーツを1年かえない、洗濯物を一週間ためる
マイナビウーマン
寝るときは裸族、ひたすら脇毛を抜く、髭剃りしないとひげが生える
圧倒的に多いのが「自由！」という回答だった
1日3回もお風呂に入る、入浴後はほぼ裸族、まゆげを毎日抜く
モデルのマギーは、服のまとわりつく感じが嫌で、帰宅すると服を全部脱ぐそう
バスタオルを一週間かえない、シーツを1年かえていない、洗濯物を1週間ためる
サーチナ