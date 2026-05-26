プロ野球巨人軍の阿部慎之助監督（26日辞任）が長女（18）に暴行したとして逮捕・釈放された事件で2026年5月26日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）に出演したヒロミさんが「残念」を繰り返した。

監督は飲酒した状態だった

事件は、25日夜、阿部監督の長女から「親から虐待された」と児童相談所に連絡、児童相談所が110番通報、逮捕に至った。警察の取り調べに対し、阿部監督は「姉妹でケンカしているところを静かにしろと言ったら娘が言い返してきてカッとなった」と供述し、容疑を認めているという。監督は飲酒した状態だったという。警視庁は任意捜査を続ける方針。

「今はもう自分の子どもでさえそんなことしちゃダメ」

タレントのヒロミさんは「このニュースを見てびっくりした。何があったのかなと思っていろいろニュースを見ていた。どういう状況かわからないが暴力をふるってしまったのは、今はもう自分の子どもでさえそんなことしちゃダメだし、児童相談所に相談したのも、なかなかそこってわからないから、その前に何かあったのかこれからわかってくると思うけど、すごく残念。選手たちもこれからまだまだ戦いがあるのでジャイアンツとしてどうするのかとか。酔ったというのは理由にならないので、とにかく残念だ」と話していた。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）