ソフトバンクとの交流戦前に取材対応

巨人の岸田行倫捕手は26日、東京ドームで行われるソフトバンクとの交流戦初戦の前に報道陣の取材に応じた。阿部慎之助監督が辞任。今季からキャプテンを務める29歳は、「選手は今まで通りやることは変わらない。いいプレーができるように目の前の1試合1試合を戦っていきたい」と心境を語った。

この日から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。巨人のキャプテンを務める岸田は「橋上さんからもミーティングで話をありましたし、野球選手として1試合1試合戦っていくということを再認識していきたい。ファンの皆さんと一つになって全力で戦っていきます」と言及。この日から始まる交流戦を見据えた。

巨人は交流戦までの46試合は24勝22敗でリーグ3位。パ・リーグ3位のソフトバンクとの3連戦を迎える前に、指揮官が“交代”する事態となった。阿部監督に代わり指揮を執る橋上監督代行は、2025年に1軍作戦戦略コーチに就任。今季からはオフェンスチーフコーチの役目を任されていた。（Full-Count編集部）