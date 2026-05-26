巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。同日にナイターでソフトバンク戦を行う巨人ナインは、東京ドームで試合前練習に臨んだ。

阿部監督の辞任を受け、主将の岸田行倫捕手がソフトバンク戦前に取材対応。「選手は今まで通りやることは変わらない。いいプレーができるように目の前の1試合1試合を戦っていきたい」と心境を語った。

この日から、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることになった。球界に衝撃を与えた中でも、岸田は「（ミーティングでは）僕からは何も言っていないですけど、橋上さんからもミーティングで話がありましたし、野球選手として1試合1試合戦っていくということを再認識した。まだまだ試合数の残りはありますし、いいプレーをファンの皆様に見せられるようにチームで一つになって全力で戦っていきたいと思います」と思いを語った。

また、27日のソフトバンク戦の先発が予想される戸郷翔征投手はキャッチボールなどを行い「いろいろと思うことはありますけど、ただやっぱり、野球している以上は目の前の勝利というものに、選手としては向かっていくのが一番ですし、一番、チームが団結する時だと思うんでね、なんとか勝てるようにやっていきたいなと思います」と語った。