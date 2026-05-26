巨人に激震が走った。

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セ・パ交流戦開幕を翌日に控えた昨25日夜、阿部慎之助監督（47）が、暴行容疑で現行犯逮捕された。東京・渋谷区の自宅で18歳の長女をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。家族から相談を受けた児童相談所から通報があり、駆けつけた渋谷署員に逮捕された。

阿部容疑者は、自宅で長女と15歳の次女が言い争いをしていたことから、「静かにしろ」と注意をした際に長女が言い返してきたため、「カッとなった」と供述。容疑を認めているといい、26日未明に釈放された。事件当時は飲酒をしていたとみられる。

現役時代から、親分肌で面倒見が良かった一方、そのパワハラ気質が問題視されていた。正捕手として巨人の大黒柱に君臨していた2012年の日本シリーズでは、牽制のサインを見落とした中大の後輩・沢村拓一をマウンド上で「しっかりしろ、おまえ！」と鬼の形相で一喝。大観衆の面前で、頭をはたいたシーンが物議をかもした。

さる巨人OBがこう言う。

巨人監督就任には「反対勢力」が一定数いた

「2020年から2年間務めた二軍監督時も『自分は昭和の古い体質』と公言。罰走などを科すパワハラ的指導で伸びた選手もいたが、大半は萎縮しているとの声が少なくなかった。今季も、チャンスで凡退した選手がベンチで笑顔を見せていたことに激怒。即二軍落ちさせたうえに、二軍首脳陣に『下でも使わなくていい』と指示したと聞いている。カッとなりやすい性格を懸念してか、原前監督が『発言する時は、一度言葉をのみ込め』とアドバイスしたこともあった。19年オフに引退して原監督の後継者とされていたが、就任したのは24年シーズン。4年間も二軍監督や一軍コーチを務めて時期を待ち続けたのは、そんな気質を懸念した反対勢力が球団内に一定数いたからです」

■娘との関係についてもボヤいていた

阿部容疑者は2女、1男の3児の父。現役時代はオフも表彰式や自主トレなどに追われ、酒豪でも知られた。自宅に帰る日が少なかったこともあってか、「小さい娘があんまりなついてくれない」とボヤいていたこともある。

現役監督の逮捕という衝撃的な事件を受け、巨人の国松徹代表取締役社長は「暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、すべてのプロ野球関係者とファンの皆さまに謝罪します。阿部慎之助監督については進退を含め処分を検討します。明日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいます」とコメントした。

今季が3年契約最終年の阿部監督の解任は、避けられない状況だ。来季からの後任には松井秀喜、桑田真澄らの有力OBの名前が取り沙汰されている。

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阿部監督と言えば、昨季も“事件”を起こし、チーム内で大反感を買っていた。それがマエケン獲得失敗の原因にもなっているようだ。いったい何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層 では、それらについて詳しく報じている。