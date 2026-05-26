「一発で15万円…」若手芸人の“稼ぎ方”にウエストランド井口「もうお笑いとかどうでもよくなったんすよ」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチの岩井勇気が登場。最近の若手お笑い芸人の“ある収入源”の話題が上がり…。

【映像】アルバイトする必要がないレベルで稼げる!? 最近の若手芸人事情

今回はMC2人がゲストの岩井と、若手芸人のさまざまな本音を見ていった。

そのなかで久保田は「自分たちは若手時代の泥をすすったような苦労話をわかりあえるが、新世代の芸人は、『知らない』『わからない』という人が多い気がする」と語った。

すると岩井が「（最近の若手芸人は）インスタントカメラで撮った写真を売ってるんでしょ」と切り出し、久保田は「すごいな」と最近の若手芸人の稼ぎ方に笑いながら驚く。

岩井が「結構もらえるらしいですよ。もうバイトしないでいいくらい」と続けると、井口も「一発で15万円とか、もらえてると思う」と補足。さらに井口は「もうお笑いとかどうでもよくなったんすよ。いよいよ」と毒舌で締めくくり、共演者たちの笑いを誘っていた。