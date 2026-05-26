ホワイトソックスの西田陸浮内野手（２５）は２５日（日本時間２６日）にメジャー初昇格し、本拠地シカゴでのツインズ戦で「９番・右翼」でメジャーデビューして３打数１安打だった。チームは３―１で勝った。

あいさつ代わりの「レーザービーム」を披露した。１―１の２回二死一、二塁で９番ジャクソンが右前打。全速力で前進すると本塁へワンバウンドでストライク送球。一時、タッチをかいくぐった二走を捕手がタッチアウトにした。村上も右手人差し指を突き出してたたえた。デビュー戦で初補殺を記録した。

記念すべき２回無死無走者の初打席は空振り三振に倒れたが、地元局はテロップで「ダルビッシュ有と同じ高校に在籍した」と紹介した。４回二死無走者で右腕マシューズのカウント２―１からの４球目、真ん中低めの８６・２マイル（約１３８・７キロ）のスライダーを捉え、打球速度１０２マイル（約１６４・２キロ）の痛烈なゴロで中前に運び、メジャー初安打を記録した。７回一死無走者は２番手の右腕ウッズリチャードソンのスライダーを打って投ゴロだった。

５回にはクライドラーの大飛球を背走して好捕。７回はジャクソンの右前に落ちる打球に飛び込んだ。グラブに当てるも捕球できずに二塁打となったが、地元ファンはハッスルプレーに大歓声だ。攻守で満点デビューを飾った。

西田は東北高を卒業後に渡米し、短大を経て強豪のオレゴン大に編入した。２０２３年７月のドラフトでホワイトソックスから１１巡目、全体３２９位で指名を受けて入団。今季は傘下３Ａシャーロットで３３試合に出場して打率３割４分７厘、１本塁打、９打点、９盗塁をマークしていた。ＮＰＢを経由せずにメジャーデビューするのは５人目。しかし、日本の高校から米国の大学に進学してドラフト指名を受けてメジャーデビューは初だ。メジャー挑戦のモデルケースとして後を追う選手が増えそうだ。