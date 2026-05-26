球界に激震が走っている--巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたと各メディアが一斉に報じた。全国紙社会部記者が語る。

【写真】引退セレモニーで子供の投球を受ける阿部慎之助容疑者。夜の西麻布をマスク姿で歩く選手時代の阿部容疑者も

「関係者によると、25日の午後7時すぎ、18歳の娘が阿部容疑者から暴行を受けたとして、児童相談所から110番通報があったといいます。阿部容疑者は現行犯逮捕され、容疑を認めているとのことです。

18歳の長女と15歳の次女がケンカをしていて、阿部容疑者は『静かにしろ』と言ったら言い返されカッとなって押し倒す、首を絞めるなどの暴行を加えたという。現場となった渋谷区内の邸宅には、当時妻も現場にいたとのことです。

警視庁がアルコール検査を行ったところ、阿部容疑者の呼気からはアルコールが検出された。26日の午前0時過ぎには釈放され、今後は任意で捜査を行う方針と見られます」

26日からはプロ野球の交流戦が開幕予定で、この日、阿部容疑者は束の間のオフを迎えていた。球団は突然の逮捕報道に動揺しているという。スポーツ紙記者が語る。

「取り急ぎ、26日からは橋上（秀樹）オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることが決まった。ひとまずは事実上の"謹慎"となりそうですが、進退については警察の捜査の動向を慎重に見守り、判断する方針のようです」

阿部容疑者は2006年に愛知県の元モデル女性と結婚。3人の子宝に恵まれた。前出・スポーツ紙記者は今回の報道に「驚きです」と語る。

「息子さんは小さい頃から野球をやっていて、阿部容疑者も野球を教えていた。2019年の現役引退セレモニーでは花束を持って3人の子供と一緒にグラウンドを一周していたので、子供との関係は良好なんだと思っていました」

現在、貯金2のセ・リーグ3位に位置する巨人。誰もが予想しなかった展開を迎えている。