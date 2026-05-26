竹内まりや、プラチナ化した11年ぶりツアーを映像化 キャリア初の作品に
昨年、14万人を動員した竹内まりやの11年ぶりのアリーナツアーを完全収録したライブ映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』が、7月22日に発売されることが決定した。
【ライブ写真】竹内まりや『souvenir2025 mariya takeuchi live』横浜アリーナ公演の模様
2024年にデビュー45周年を迎え、発売した12枚目のオリジナルアルバム『Precious Days』は30万枚を超える大ヒットを記録。同アルバムを引っさげて昨年実施された全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』は、11年ぶりのアリーナツアーとして、4月15日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館公演を皮切りに、6月25日の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで8都市14公演を開催。合計14万人を動員し、大きな話題を呼んだ。
7月22日に発売される映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』は、同アリーナツアーからのベストテイクを収録。全23曲を収録し、DVDとBlu-rayの2形態で発売される。
竹内は、2020年にキャリア初の映像作品『souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜 (Special Edition)』をリリース。同作は、デビュー40周年を記念して2018年11月に限定公開された映画『souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜』を商品化したもので、過去3回（2000年、2010年、2014年）のツアーからベストシーンをチョイスしつつ、ドキュメンタリー要素も多く含んだ作品だった。
今回の『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』は、ひとつのツアーからのベストテイクを収録した、竹内にとって初の試みとなる映像作品。ツアー終了から約1年後という早いタイミングでの発売も、ファンにとってうれしいニュースとなりそうだ。
竹内は、夫である山下達郎と同様、映像メディアへの露出が極めて少ないアーティストとして知られ、映像自体が貴重な存在となっている。さらにライブの実施回数自体も少なく、チケットの入手が困難であることでも知られており、今回のツアーには約50万人の応募が殺到。今回の発売は、ファンにとって朗報と言えるだろう。
同作には、ツアーの写真をふんだんに使用した豪華104ページのブックレットが付属。さらに、ツアー時のスタッフパスのレプリカシールを含む特製シールセット（5種）も付属し、初回生産分にのみ、豪華特典が当たるマジックカードが封入される。特典の詳細にも期待が高まる。
特設サイトもオープンし、商品告知トレーラーも公開されている。
■『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』収録曲
1. アンフィシアターの夜
2. 家（うち）に帰ろう （マイ・スイート・ホーム）
3. マージービートで唄わせて
4. FOREVER FRIENDS
5. 歌を贈ろう
6. 五線紙
7. リンダ
8. ブルー・ホライズン
9. 象牙海岸
10. 元気を出して
11. 告白
12. 静かな伝説（レジェンド）
13. カムフラージュ
14. 幸せのものさし
15. J-BOY
16. プラスティック・ラブ
17. 人生の扉
18. 駅
19. All I Have To Do Is Dream
20. September
21. 不思議なピーチパイ
22. いのちの歌
23. 純愛ラプソディ (Instrumental)
【ライブ写真】竹内まりや『souvenir2025 mariya takeuchi live』横浜アリーナ公演の模様
2024年にデビュー45周年を迎え、発売した12枚目のオリジナルアルバム『Precious Days』は30万枚を超える大ヒットを記録。同アルバムを引っさげて昨年実施された全国アリーナツアー『souvenir2025 mariya takeuchi live』は、11年ぶりのアリーナツアーとして、4月15日の愛知・ポートメッセなごや 第1展示館公演を皮切りに、6月25日の神奈川・Kアリーナ横浜公演まで8都市14公演を開催。合計14万人を動員し、大きな話題を呼んだ。
竹内は、2020年にキャリア初の映像作品『souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜 (Special Edition)』をリリース。同作は、デビュー40周年を記念して2018年11月に限定公開された映画『souvenir the movie 〜MARIYA TAKEUCHI Theater Live〜』を商品化したもので、過去3回（2000年、2010年、2014年）のツアーからベストシーンをチョイスしつつ、ドキュメンタリー要素も多く含んだ作品だった。
今回の『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』は、ひとつのツアーからのベストテイクを収録した、竹内にとって初の試みとなる映像作品。ツアー終了から約1年後という早いタイミングでの発売も、ファンにとってうれしいニュースとなりそうだ。
竹内は、夫である山下達郎と同様、映像メディアへの露出が極めて少ないアーティストとして知られ、映像自体が貴重な存在となっている。さらにライブの実施回数自体も少なく、チケットの入手が困難であることでも知られており、今回のツアーには約50万人の応募が殺到。今回の発売は、ファンにとって朗報と言えるだろう。
同作には、ツアーの写真をふんだんに使用した豪華104ページのブックレットが付属。さらに、ツアー時のスタッフパスのレプリカシールを含む特製シールセット（5種）も付属し、初回生産分にのみ、豪華特典が当たるマジックカードが封入される。特典の詳細にも期待が高まる。
特設サイトもオープンし、商品告知トレーラーも公開されている。
■『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』収録曲
1. アンフィシアターの夜
2. 家（うち）に帰ろう （マイ・スイート・ホーム）
3. マージービートで唄わせて
4. FOREVER FRIENDS
5. 歌を贈ろう
6. 五線紙
7. リンダ
8. ブルー・ホライズン
9. 象牙海岸
10. 元気を出して
11. 告白
12. 静かな伝説（レジェンド）
13. カムフラージュ
14. 幸せのものさし
15. J-BOY
16. プラスティック・ラブ
17. 人生の扉
18. 駅
19. All I Have To Do Is Dream
20. September
21. 不思議なピーチパイ
22. いのちの歌
23. 純愛ラプソディ (Instrumental)