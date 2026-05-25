ロッテは、「ポケぷに」シリーズから、イーブイとその進化形にスポットをあてた「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」を、5月26日から発売する。今回は、イーブイフレンズをテーマに、イーブイの進化形を含む9種類のポケモンたちにフィーチャーした特別な「ポケぷに」。最大の特徴は、さまざまな姿へかわるイーブイの進化にちなんだワクワクする味の仕掛け。4種のアソート（コーラ、ブルー＆ハワイ、ピーチ、パイナップル）を組み合わせて一緒に食べると、なんと別の味に“進化”する楽しみもあるのだとか。遊び心あふれる同商品を、ぜひ体験してほしい考え。



「ポケぷに イーブイフレンズ＜味進化グミ＞」

商品特長は、ポケモンたちのぷにっとかわいい顔型グミが1袋にたくさん入った「ポケぷに」から、イーブイフレンズが大集合した特別な新商品が登場する。味わいは、コーラ、ブルー＆ハワイ、ピーチ、パイナップルの4種アソートした。「コーラ＋ブルー＆ハワイ＝？」「パイナップル＋ピーチ＝？」など、組み合わせることで、新しい味わいへの“進化”が体験できるユニークな仕掛けになっている。



グミの形は全9種類

イーブイフレンズがデザインされた、かわいいパッケージは全部で4種類。イーブイとその進化形を含む9種類の形をしたグミが入っている。お気に入りをぜひ探してみてほしい考え。なお、1袋の中にすべての種類のグミが入っているとは限らない。

［小売価格］226円前後（税込）

［発売日］5月26日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp