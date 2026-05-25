銀座コージーコーナーは、5月27日からカフェ・レストラン併設9店舗で茨城県産メロンを使用したスイーツを販売する。

銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで提供している「旬のフルーツ直行便」は、全国各地に旬のフルーツを探し求め、“今だけしか味わえない”おいしさを楽しむ人気のシリーズ。

今月は毎年人気の「茨城県産メロン」の登場となる。「茨城県産メロンのパフェ」は、自家製メロングラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）、バニラアイス、生クリーム、玄米フレークをパフェグラスに閉じ込め、みずみずしいメロンを豪快に飾った。食べ進めながら、いろいろな食感や味わいを楽しめる。



「茨城県産メロンの果肉ごろごろかき氷」

「茨城県産メロンの果肉ごろごろかき氷」は、ジューシーなメロンの果肉をごろごろと贅沢にのせたかき氷。メロン果肉の甘くて上品な味わいに、濃厚なメロンシロップ、バニラアイス、コンデンスミルクを合わせ、みずみずしい果肉感とバニラアイスの乳味、ひんやりとした口どけを同時に楽しめる一杯になっている。

旬の茨城県産メロンを使用したこの時期だけのスイーツを、カフェ・レストランのゆったりとした雰囲気の中で堪能してほしい考え。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店となる。なお、銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付きはプラス250円、単品はプラス150円になる。

「茨城県産メロンのパフェ」は、旬の茨城県産メロンのおいしさをとじこめた、季節限定パフェ。みずみずしい果肉や、自家製メロングラニテとバニラアイスなど、メロンをさまざまな形で味わえる。旬ならではの豊かな香りと、濃厚で上品な甘みを存分に楽しんでほしいとのこと。

「茨城県産メロンの果肉ごろごろかき氷」は、ふんわりと削ったかき氷に、メロンの果肉をごろごろっとのせ、バニラアイスを添えた。仕上げは香りが高く旨味も強いメロンシロップとコンデンスミルクで。夏にうれしい冷たさと、まろやかな味わいを楽しんでほしいという。

［小売価格］

茨城県産メロンのパフェ：1700円）／ドリンク付 2080円

茨城県産メロンの果肉ごろごろかき氷：1200円）／ドリンク付 1580円

（すべて税込）

［発売日］5月27日（水）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp