女優でタレントのMEGUMI（44）が24日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）に出演。ダイエットの秘けつについて明かした。

この日は「人生を変えるダイエット＆美容術熱血授業」。美容家としても絶大な支持を集めるMEGUMIが講師となり、自身のダイエット法や美容術をレクチャーした。

自身もプロの正しい知識を取り入れ、4か月で4キロのダイエットに成功したというMEGUMIは、痩せにくいと悩むゲストの白米抜きの食事メニューに「炭水化物を摂ってほしい」と指摘。「私も怖くて食べなかったんだけど、朝から炭水化物を食べると消費スイッチがオンになるんです」と説明し、炭水化物を抜くことでカロリーが消費しづらくなるため「朝とか昼は食べた方がいい。こんなに動いてるのに何で痩せないの？っていうのは炭水化物が足りてない」と助言した。

さらに食物繊維、タンパク質、炭水化物の順に食べると血糖値が上がりづらく太りにくいといい「食物繊維のトップオブトップは大根おろしなんです」と紹介。酵素も多く含まれており消化機能のスピードアップがかなうと説明し「だからうちは、必ずお家に大根置いといて」と常備していることも明かした。

共演者に「大根おろしは味噌汁にいれてもいい？」と質問されると「生がいい。生の酵素がいいから」と熱を加えず食べることを勧めた。