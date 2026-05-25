ホワイトソックス傘下マイナーの西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、２５日（日本時間２６日）に初めてメジャー昇格する見込みであることを２４日（同２５日）、複数の米メディアが「Ｘ」（旧ツイッター）などで報じた。昇格すれば、村上宗隆内野手（２６）とともにプレーすることになる。

西田は、大阪・枚方市出身で、東北高（宮城）を卒業後にマウント・フッド・コミュニティー大に留学。その後、オレゴン大に編入し、２３年７月のドラフト会議でホワイトソックスから１１巡目（全体３２９位）指名を受けた異例の経歴の持ち主だ。

今季は傘下マイナーで２Ａ、３Ａで計４４試合に出場。１６４打数５３安打の打率３割２分３厘、１本塁打、１２打点、１５盗塁の成績を残してアピールしていた。２月のアリゾナ州グレンデールでのキャンプ中にはメジャー１年目の村上とともにトレーニングをしてサポートしたこともあった。

ドラフト指名を受けた直後には「足とラッキーを見てほしい。運はいいんですよ。野球はもちろんですけど、米国の大学で野球をやりたい人もサポートしたい」と話していた西田。２４年は１２７試合で４９盗塁、２５年は１１５試合で４０盗塁と俊足をアピールした。さらに、株式会社「ワンハネ」も設立して米国への大学への留学サポート事業なども手がけている。

米国で生まれ育った加藤豪将（現ブルージェイズスタッフ）がヤンキースからドラフト指名を受けてメジャーデビューした例はあるが、日本の高校から米国の大学を経てドラフト指名されてマイナーからはい上がってメジャーデビューとなれば異例の道。今季ここまで勝率５割と踏ん張っているホワイトソックスの起爆剤としての期待を受けながら、大舞台に立つことになる。