米記者報道

米大リーグ・ホワイトソックスは24日（日本時間25日）、敵地ジャイアンツ戦に5-8で敗れた。村上宗隆内野手は「2番・DH」で先発出場。4打数無安打だった。試合後、傘下のマイナー、3Aシャーロットに所属する西田陸浮内野手のメジャー昇格が決定したと、米記者が伝えている。

米イリノイ州地元局「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」でレポーターを務めるチャック・ガーフィエン氏は試合終了から約40分後、Xで「リクウ・ニシダが明日メジャーへ昇格することを確認した。最初に報じたのは『フューチャーソックス』」と速報で伝えた。

文面には「AAAでの32試合で、彼は出塁率 .449 を記録している。ホワイトソックス傘下でも屈指の人気選手の一人。見ていて本当に楽しい選手だ。チームに“火付け役”が欲しいなら、それがニシダだ」と、プロフィールも紹介した。

25歳の西田は日本の高校からアメリカの大学へ進学し、NCAAディビジョン1を経てMLBドラフト指名を勝ち取った異色の経歴の持ち主。右投左打で、2023年のMLBドラフト11巡目（全体329位）でホワイトソックスから指名を受けた。今季3Aでは打率.347、OPS.849という好成績をマークしている。



（THE ANSWER編集部）