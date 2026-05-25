「次世代V6セダン」投入を予告！

日産は2026年4月14日の長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」の発表で、いくつかの新型モデルの導入を予告しました。その中のひとつが、インフィニティの「走りを重視したV6セダン」です。

なお、このモデルは日産の米国法人からの発表においては、「プレミアムスポーツセダン」と説明されていました。

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さらにインフィニティブランドの発表では「パフォーマンス重視のV6セダン」とのこと。つまり、走りとパフォーマンスを重視した、プレミアムなスポーツセダンで、V型6気筒エンジンを搭載していることが分かります。

ちなみに、現状のインフィニティのラインナップには、SUVとなるQXシリーズしか存在しません。これにプレミアムかつスポーティでハイパフォーマンスのV型6気筒エンジンのセダンが追加されることになるわけです。

ここで重要となるのは、インフィニティの過去のセダンです。これまでインフィニティは、日本での「スカイライン」や「プリメーラ」「シーマ」「フーガ」などのセダンがQシリーズなどの名称で販売されていました。

直近でいえば、日本の現行スカイラインはインフィニティでは「Q50」という名称で販売され、300馬力と400馬力という2つの仕様がある、3リッターV型6気筒ツインターボを搭載しています。

そのため、素直に考えれば、今回、予告された「走りを重視したV6セダン」は、日本でスカイラインと呼ばれるクルマとイコールになる可能性が大といえるでしょう。特に、プラットフォームやパワートレインといった開発にお金のかかる部分は、まったく同じものになるのではないでしょうか。

また、現在、業績が悪化しており、リストラを進めている日産としては、新たなパワートレインを一から開発するのは、なかなかに難しいはず。そのため、プラットフォームは現行モデルの改良で済ませ、パワートレインも今ある最新の「フェアレディZ」のものを流用するのかもしれません。

ただし、それだけではフレッシュさが足りませんから、今回の発表にあった「モビリティの知能化」の技術を積極的に採用され、より高度な先進運転支援機能が実装されることが予想できます。

内容に関しては、日本のスカイラインとグローバルのインフィニティ・モデルは同じものになる可能性が大きいでしょう。一方で、デザインの予想は難しいものです。

今回の日産の発表では、スカイラインの一部デザインがティザーとして公開されました。そこで示されたのは、フロントからリアに向かってプレスラインが走る、シルバーのリアフェンダーです。

昔からの日産ファンであれば、“サーフィンライン”を持った1960年代から1970年代のスカイラインを彷彿とさせるデザインだったのです。また、フロントの一部のデザインも発表され、そこにはスカイラインのエンブレムが鎮座していました。

つまり、次世代のスカイラインは、伝統のイメージを大切にしたデザインになりそうだということです。

その一方で、現行のインフィニティのモデルたちは、どれも似たような顔つき、いわゆるファミリーフェイスを採用しています。インフィニティの顔つきと、今回発表された次世代スカイラインのフロント周りのデザインは、ちょっと違っているのです。

そのためフロント周りのデザインは、もしかすると日本向けのスカイラインと、グローバル向けのインフィニティのV6セダンは、違った顔つきになるかもしれません。

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どちらにせよ、インフィニティの2026年は、新型SUVとなる「QX65」の投入が一大事となり、新たなV6セダンの投入は、2027年以降になるはずです。

どのようなデザインで登場するのかわかるのはもう少し先になるものと思われ、それまで楽しみに待ちましょう。