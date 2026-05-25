元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（６０）が、“炎上上等”な発言でお茶の間のハートをわしづかみにしている。カンテレの情報生番組「ドっとコネクト」（土曜・前１１時２０分）に出演中。テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・後６時５０分）でライバル系列局の良さを語るなど、遠慮のないコメントぶりに、ネット記事は「長嶋一茂」の見出しであふれている。カンテレの番組に生出演後、インタビューに応じて意外な“大阪愛”も明かした。（田中 昌宏）

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４月２４日に放送された「ザワつく！」で、カンテレを絶賛した。楽屋で手渡される喫茶メニューに価格の記載がなく「値段が書いてないってことで好きなもの頼めるんですよ」と大喜び。そのままオンエアするテレビ朝日もテレビ朝日だが、それを番宣の材料とするカンテレも一周回ってすがすがしい。

「東京のキー局にコンビニはあっても喫茶店はないからね。いつもアイスラテだけど、きょう（取材日）はレモンスカッシュを頼んだよ」

撮影時もカツサンドなどを前にして、肯定的に感じた様子の“大阪の特殊性”。野球人としても思い当たる節があるようだ。

「大阪に着いてホテルでテレビをつけると、阪神の試合やってるでしょ。そしたら解説の川藤（幸三）さんや岡田（彰布）さんがさ、もう阪神のことをボロクソ言うんだよ。俺『プロ野球ニュース』やってたけど、これ東京じゃありえないんですよ。でもね、すげえ面白いの。それは本音だから。阪神っていうか、関西ってそういうのが受け入れられるんだよね。民族性っていうか（スタッフ爆笑）。やっぱうれしいわけですよ。俺も本音でずっといきたいから」

本音でいきたい―。一茂も、川藤さんや岡田さん以上に遠慮のないコメントで大人気だ。テレビでの発言は逐一ネットニュースとなり、それが多くの人に読まれる。つまりネット媒体にとって“数字を持っている”タレントということだ。

「表面的な、可もなく不可もないコメントをするくらいなら、テレビに出ない方がいいですよ。俺はネットに疎いんだけど、報知さんも記事を上げてくれてるんですね。もう、どんどん上げてください。なるべく炎上するように頑張ってるんですよ」

本当ですか？

「今さ、テレビ局はコンプライアンスのハードルが高すぎるからさ。結局言っても使われないことって、もう言わなくなるんだよね。テレビ局が悪いのではなくて、社会が殺伐となってきてる。昔、カンテレだったら『ドリフ（大爆笑）』とか『（オレたち）ひょうきん（族）』とか、そっち派だったから。あのとき、めちゃくちゃやってたわけだもんね。（「ドっと―」は）生放送だからいいんだけど、収録だとすぐ消されちゃってさ。なんかつまんないなって思うわけよ」（後編に続く）

◆長嶋 一茂（ながしま・かずしげ）１９６６年１月２６日、東京都出身。６０歳。立大から８７年ドラフト１位でヤクルト入団。父・長嶋茂雄さんが監督に復帰した９３年に金銭トレードで巨人移籍。９６年限りで現役引退。９８年ＮＨＫドラマ「坊さんが、ゆく」で俳優デビュー。２００３年映画「ＭＲ．ＲＯＯＫＩＥ」で報知映画賞新人賞など受賞。報道・情報番組のコメンテーターや、冠バラエティー番組などへの出演多数。家族は妻と双子の娘。