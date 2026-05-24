Survive Said The Prophet、初の自主企画フェス＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞開催決定
Survive Said The Prophetが、周年イヤーを締めくくる初の自主企画フェス＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞を2026年12月26日(土)に東京・豊洲PITにて開催することが決定した。
2026年1月にはTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマに起用された「Speak of the Devil」がスマッシュヒットを記録。さらに5月から6月にかけては各地で対バンアーティストを迎えた自主企画ツアー＜MAGIC HOUR TOUR＞を開催中と、結成15周年を迎え精力的な活動を続けている彼ら。
今回の開催は＜MAGIC HOUR TOUR＞東京公演内にて発表されたもの。＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞は、サバプロが長年掲げてきた自主企画イベント＜MAGIC HOUR＞のコンセプトをさらに拡張した、バンド初の自主企画フェスとなる。
“MAGIC HOUR”という言葉には、ジャンルやカルチャーの壁を越え、音楽を通して“奇跡的な出会い”が生まれる瞬間をつくりたいという想いが込められている。本イベントでは、サバプロならではのラインナップに加え、特別な企画や演出など、来場者を楽しませるさまざまな仕掛けが予定されているとのことだ。
チケットはオフィシャルファンクラブ「SABA CULT」にて1次先行受付がスタート。受付期間は6月7日(日)までとなっている。
■＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞
2026 12/26(土)豊洲PIT
開場14:00 / 開演15:00
〈チケット〉
SABA CULTチケット：10,000円(税込 / ドリンク代別)
SABA CULT U-22チケット：8,000円(税込 / ドリンク代別)
一般チケット：9,000円(税込 / ドリンク代別)
一般 U-22チケット：7,000円(税込 / ドリンク代別)
〈先行スケジュール〉
2026/5/24(日)22:00〜2026/6/7(日)23:59まで
SABA CULT先行
https://sabacult.com/ticket_260524/
◾️＜MAGIC HOUR TOUR＞ ※ゲストあり
2026年
5月22日（金）仙台 Rensa
5月24日（日）恵比寿 The Garden Hall
5月30日（土）福岡 BEAT STATION
6月12日（金）愛知 DIAMOND HALL
6月14日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA
▼チケット
一般チケット：5,500円（税込 / ドリンク代別）
一般 U-22チケット：3,500円（税込 / ドリンク代別）
◾️シングル「Speak of the Devil」
2026年4月1日（水）
購入：https://sstp.lnk.to/Speak_of_the_Devil
完全生産限定盤（CD＋グッズ）
XSCL-133〜134 / ￥7,000（税込）
※デジパック仕様
TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマ
▼収録内容
〈CD〉
Speak of the Devil feat. Masato
〈グッズ内容〉
Survive Said The Prophet × 炎炎ノ消防隊 Luminous T-Shirt
REFLECT FLAME Shoulder Bag
〈封入特典〉
メンバー直筆サイン
関連リンク
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