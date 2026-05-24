「ファーム・西地区、阪神７−４オリックス」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

阪神は打線がつながり快勝。２点を追う三回２死一塁から怒濤（どとう）の５連打で鮮やかに逆転した。

その５連打の最後を締めくくる左前適時打を放った小野寺暖外野手（２８）は３安打の固め打ち。中堅守備でも五回２死一塁からダイビングキャッチを決め、ピンチの芽を事前につんだ。

また、先発の今朝丸裕喜投手（１９）は６回４安打３失点（自責１）の粘投。直球の最速は１５０キロを記録し、奪三振はイニング数と同じ「６」を数えた。

試合後の平田勝男２軍監督（６６）の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−先発の今朝丸は粘った。

「ちょっとバラついてたけどな。リズムもうーん…でもまぁ自責１？悪いなりにしっかりゲームを作っとるけど、彼のいい時を知ってるんでね。ちょっと今日はリズムも（悪くて）バラつきも多かったけど。でも、それなりにしっかり抑えてるよ、オリックスの強力打線をね。安定というほどじゃないけど、自分で悪いなりにまとめる力はあるよね」

−直球のスピードも上がってきた。

「去年から身体も大きくなってきてるし、ほんで早瀬が昨日いいピッチングしてたら、やっぱり刺激になるよ、お互いに。１年違いの先輩のね、貫禄じゃないけど、そういうところも今朝丸は意識しなきゃ。早瀬という良い後輩ができてね。お互いに競い合わなきゃいけないよな」

−打線は三回につながった。

「もう久しぶりだな、春先以来かなと思うぐらい。１点しか取れない『１点打線』やったのが、もうラッキーセブン７点だよ。（三回に）４点を取ったところは珍しく打線がつながったよね。それに小野寺の好プレーだよ。やっと小野寺らしい、暖、ダンダダン、ダンダン。それぐらいはみせないと」

−中継ぎ起用が続く門別も八回に３番手として登板して１回無失点。

「ちょっと左バッターにフォアボール出したり、カウントを悪くしたりというのが今日はあったけどな。津田にしても、門別にしても、決め球の変化球の精度を上げていけばね。今はスピードも出てきているし、ストレートも強くなっているので、そういうところだと思いますよ。俺らは彼らが１軍に行ったときの目線で見ているから。他のピッチャーとは違う、門別や津田や石黒というこの辺はね」