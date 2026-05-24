「10万円のiPhone」を“残クレ4万円”で購入！ でも「バッテリー膨張で2万円請求」「結局返す必要がある」などデメリットも多数…実際それほど“お得じゃない”？ 注意点を確認

スマホの「残クレ」とは

「スマホ残クレ」とは、スマートフォンの「残価設定型契約」のことで、実際にはさまざまなサービス名が付けられています。簡単にいえば、端末価格の一部を「残価」として据え置き、残りを分割で支払う購入方法です。

「残クレ」というと、自動車の「残クレローン」を想起する人もいると思いますが、これとは全く異なります。自動車の残価設定型クレジットとの違いは次の点です。



【スマホの残クレ】 ・期間は23ヶ月

・23ヶ月間は自分のものとして使える

・2年後の返却が前提

・返却しないなら残価を払う

【車の残クレ】 ・期間は3～5年

・ローン支払期間は自分のものではない

・買取、返却、乗り換えを選べる

・残価をあらかじめ設定する（保証される）

なぜ「残価設定型契約」で安くiPhoneを買えるのかというと、新規契約時の過度な値引きが総務省によって規制されたからです。その結果として、返却を条件に負担を抑える販売方法が広がりました。



スマホの「残クレ」のメリット、デメリット

残クレ、つまり「残価設定型契約」のメリット、デメリット、注意点をまとめます。



【メリット】 （1）月々の支払いが安く見える

残価（将来の下取り価格）を差し引いた金額だけを分割で支払うため、通常の分割購入よりも月額負担が軽くなります。高額なiPhoneでも手が届きやすくなります。

（2）最新機種に乗り換えやすい

2年後に返却すれば残りの支払いが不要になるため、定期的に新しい機種へ乗り換えやすい仕組みです。常に最新モデルを使いたい人には相性が良いです。

（3）初期費用を抑えられる

一括購入と比べて初期費用がほとんどかからないため、まとまった資金がなくても高性能なスマホを使えます。

【デメリット】 （1）最終的に自分のものにならない前提

返却すれば支払いは軽くなりますが、端末は手元に残りません。買い切りとは異なり、資産にはならない点に注意が必要です。

（2）長く使う人ほど割高になりやすい

同じ端末を3年以上使う場合、最初から購入したほうが総支払額は安くなるケースが多いです。返却を忘れると高い金額を支払うことになります。

（3）割引込みで「安く見える」構造

乗り換え割引（MNP）やキャンペーンと組み合わせることで、「実質◯万円」と表示されることがありますが、純粋な値引きではなく、返却や条件付きの割引が含まれています。

スマホの「残クレ」の注意点、追加請求となる例

スマートフォンの「残価設定型契約」は、返却時に著しい故障や劣化があると、追加請求が発生します。図表1のように、各携帯電話事業者は返却時の査定基準を設けており、基準を満たさない場合は追加費用が発生する仕組みです。

図表1



株式会社NTTドコモ いつでもカエドキプログラム



【故障などに対する追加費用】

返却時に故障が発覚した場合の支払額は、携帯電話事業者が定めていますが、一般的に2200～2万2000円程度です。

追加請求の代表例は画面割れですが、見落とされやすいのがバッテリーの状態です。リチウムイオン電池は劣化すると膨張することがあります。また、外観に問題がなくても、安全性の観点から「正常品」として扱われない場合があります。

携帯電話事業者の補償サービスに入っていれば、修理の費用は実費でなく補償サービスの範囲内で済ませることができます。

なお、自分でバッテリーを交換する場合の費用は約8000～2万円です。「残価設定型契約」の返却時に請求される額が法外に高いというわけではありません。



まとめ

スマートフォンの残価設定型契約は、短期間で機種変更する人には合理的な選択です。ただし、返却前提である点と、状態によって追加費用が発生する点を理解する必要があります。特にバッテリーは消耗品であり、見た目に問題がなくても査定に影響する可能性があります。

契約の前には、返却条件や査定基準、追加費用の条件などの事項をよく確認しましょう。価格の安さだけで判断すると、想定外の出費につながることがあります。仕組みを理解したうえで選ぶことが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー