木下グループは22日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが、日本時間26日のドジャース対ロッキーズ戦の始球式を務めることを発表しました。

あわせてりくりゅうの2人もコメントを出し「2人とも野球が大好きなので、今回ドジャースの始球式という貴重な機会をいただけて本当に嬉しく思っています。初めてお話を聞いた時は、まさか自分たちが…と驚きと興奮でいっぱいでした。世界中の野球ファンに愛されている場所で始球式を務めさせていただけることを光栄に思いますし、当日は自分たちらしく楽しみながら、会場を盛り上げられるよう頑張りたいと思います！」とつづっています。

りくりゅうの2人は、2023年5月10日にバンテリンドームで行われた中日対広島戦でも始球式を務めた経験があり、2人で同時に投げ互いにストライクボールを投げていました。

木原さんは、その際、高校のクラスメートだった磯村嘉孝選手(現ファーム管理課課長)に捕手を務めてもらいました。

今回は2人にとっては初のメジャーのマウンド。どんなピッチングを披露するか注目です。