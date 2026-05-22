ケイン、ベリンガム、ライスらが選出。イングランド代表のＷ杯メンバー発表。フォーデンやパーマーは選外。トニーは１年ぶり復帰
イングランド・サッカー協会（FA）は現地５月22日、北中米ワールドカップに臨むイングランド代表のメンバーを発表した。
選ばれた26人は以下のとおり。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
MF
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャース（アストン・ビラ）
FW
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
アイバン・トニー（アル・アハリ）
オリー・ワトキンス（アストン・ビラ）
フィル・フォーデンやコール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイアらが選外に。トニーは１年間の離脱を経て復帰を果たした。
FAの公式サイトによれば、トーマス・トゥヘル監督は「選考は大変なプロセスだったが、この選手たちには全幅の信頼を置いている」とコメント。「国民が私たちを応援してくれていることは分かっているし、特別な夏になることを願っている」と伝えた。
アーセナルとクリスタル・パレスの選手たちは、欧州カップ戦の決勝に出場するため後から合流するが、代表チームは６月１日からフロリダ州パームビーチのキャンプ地に集結。２試合のウォームアップマッチの後、13日に拠点となるカンザスシティに向かう。
グループステージはＬ組でクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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選ばれた26人は以下のとおり。
GK
ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）
ジョーダン・ピックフォード（エバートン）
ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）
DF
ダン・バーン（ニューカッスル）
マーク・ゲイ（マンチェスター・シティ）
リース・ジェームズ（チェルシー）
エズリ・コンサ（アストン・ビラ）
ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）
ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）
ジャレル・クアンサー（レバークーゼン）
ジェド・スペンス（トッテナム）
ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）
エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
エベレチ・エゼ（アーセナル）
ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）
コビー・メイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）
デクラン・ライス（アーセナル）
モーガン・ロジャース（アストン・ビラ）
FW
アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
ハリー・ケイン（バイエルン）
ノニ・マドゥエケ（アーセナル）
マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）
ブカヨ・サカ（アーセナル）
アイバン・トニー（アル・アハリ）
オリー・ワトキンス（アストン・ビラ）
フィル・フォーデンやコール・パーマー、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、ハリー・マグワイアらが選外に。トニーは１年間の離脱を経て復帰を果たした。
FAの公式サイトによれば、トーマス・トゥヘル監督は「選考は大変なプロセスだったが、この選手たちには全幅の信頼を置いている」とコメント。「国民が私たちを応援してくれていることは分かっているし、特別な夏になることを願っている」と伝えた。
アーセナルとクリスタル・パレスの選手たちは、欧州カップ戦の決勝に出場するため後から合流するが、代表チームは６月１日からフロリダ州パームビーチのキャンプ地に集結。２試合のウォームアップマッチの後、13日に拠点となるカンザスシティに向かう。
グループステージはＬ組でクロアチア、ガーナ、パナマと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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