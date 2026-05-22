美人インフルエンサーMumeixxx「とある科学の超電磁砲」コスプレ姿に反響「クオリティ高すぎ」「アニメから出てきたみたい」
【モデルプレス＝2026/05/22】SNSの総フォロワー数700万人を超えるインフルエンサーでアーティストのMumeixxx（むめい）が5月21日、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を披露し、話題となっている。
【写真】美人インフルエンサー「クオリティ高すぎ」御坂美琴に扮した姿
Mumeixxxは「今年は御坂美琴で参加してきたよ」とつづり、5月17日に開催された第19回 日本橋ストリートフェスタ2026に参加したことを報告。「とある科学の超電磁砲」のキャラクター、御坂美琴に扮した制服姿のスタイルを公開している。
この投稿には「クオリティ高すぎ」「アニメから出てきたみたい」「表情管理がすごい」「とにかく可愛い」「似合いすぎてる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】美人インフルエンサー「クオリティ高すぎ」御坂美琴に扮した姿
◆Mumeixxx（むめい）、キャラクターに扮したコスプレ姿披露
Mumeixxxは「今年は御坂美琴で参加してきたよ」とつづり、5月17日に開催された第19回 日本橋ストリートフェスタ2026に参加したことを報告。「とある科学の超電磁砲」のキャラクター、御坂美琴に扮した制服姿のスタイルを公開している。
◆Mumeixxxの投稿に反響
この投稿には「クオリティ高すぎ」「アニメから出てきたみたい」「表情管理がすごい」「とにかく可愛い」「似合いすぎてる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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