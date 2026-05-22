出川哲朗、長嶋一茂に“直球”「なんで出続けられるんですか？」「クビにしていい」『モーニングショー』生出演で疑問語る
お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。金曜レギュラーの長嶋一茂をめぐる疑問を直球でぶつけた。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
冒頭、羽鳥慎一アナが「よかったです。今日は一茂さんが日本にいるんで。直接会えてよかったです」と話すと、出川は「ああ…勝手に休みますからね」と付け足し、スタジオの笑いを誘った。
出川自身はヤクルトの話をしたいと強調する一方で、「（一茂は）なんで勝手に休んでるのに出続けられるんですか？普通クビにしていいんですよ。だってこんな勝手に休んで自分の来たい時に。そんなタレントいないですからね、日本に」と続けた。
羽鳥アナは「なんでですかね？」と一茂に尋ねると「いやあ、だって帰ってきたら席があるから」と答え、出川は「かっこいい〜」と感心した様子だった。
【画像】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」スタジオの様子
この日、同番組はヤクルトを約50分にわたって特集。大ファンの出川が“ガチ解説者”として登場し、声がかれそうな勢いでさまざまな角度から愛を熱弁した。
冒頭、羽鳥慎一アナが「よかったです。今日は一茂さんが日本にいるんで。直接会えてよかったです」と話すと、出川は「ああ…勝手に休みますからね」と付け足し、スタジオの笑いを誘った。
羽鳥アナは「なんでですかね？」と一茂に尋ねると「いやあ、だって帰ってきたら席があるから」と答え、出川は「かっこいい〜」と感心した様子だった。