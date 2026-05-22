山崎育三郎、芸能界の恩人告白へ 意外な関係性に驚き
俳優の山崎育三郎が23日のMBS『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】歴30年以上…ピアノを披露する山崎育三郎
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは、ミュージカル俳優の山崎育三郎。21歳のときに大作『レ・ミゼラブル』のマリウス役に当時世界最年少で抜擢され、ミュージカル界のプリンスとして知られている。その華々しい経歴を芸能履歴書で振り返る。
まずは、12歳で約3000人の中から選ばれ、ミュージカル初出演にして主役デビューを飾った『フラワー』の秘蔵映像を公開する。演技とダンスは未経験だったという山崎の歌声に、さんまは「うまい！」と感嘆する。
約2万人の応募者の中から『レ・ミゼラブル』のマリウス役を射止めたオーディション裏話を披露するほか、芸能界での恩人として、俳優・山田孝之の名前を挙げる。さんまも驚く、山田孝之との意外な関係性とは。
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
蛍原徹
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
山崎育三郎
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
【番組カット】歴30年以上…ピアノを披露する山崎育三郎
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。自分が似ていると思う有名人の名前を観覧者が記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
まずは、12歳で約3000人の中から選ばれ、ミュージカル初出演にして主役デビューを飾った『フラワー』の秘蔵映像を公開する。演技とダンスは未経験だったという山崎の歌声に、さんまは「うまい！」と感嘆する。
約2万人の応募者の中から『レ・ミゼラブル』のマリウス役を射止めたオーディション裏話を披露するほか、芸能界での恩人として、俳優・山田孝之の名前を挙げる。さんまも驚く、山田孝之との意外な関係性とは。
ほかにも、「みんなで合唱をしたい」という山崎の熱烈なリクエストを受けて、さんまや明石家メンバーとともに『笑顔のまんま』を歌うことに。ピアノ歴30年以上という山崎の生演奏にのせて全員で合唱するが、感動の展開を明石家メンバーが台無しに。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
蛍原徹
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
山崎育三郎
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー