Aぇ！group小島健が21日、都内で主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。

作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。小島は「YouTuber化計画」と答えた。

小島は今年1月に個人YouTubeチャンネル「最強漢（おとこ）小島健伝説」を開設した。メンバーの正門良規は大ファンで「面白いんですよこれが」とほほ笑んだ。

誕生日の来月25日までに登録者数20万人を達成できなければ、チャンネルを終了することをなぜか宣言している。「今18万8000人とか。残り1・2万人くらい。今後お仕事の密着とか入って良いなら…」と撮影許可を共演者に求め始め「チャンネル登録よろしくお願いします、高評価もお願いします」と流ちょうにアピール。佐野晶哉から「映画の宣伝しろ」とツッコまれていた。

赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」の松野家6兄弟が20歳を超え、クズでニートとなった姿を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村拓哉が主演を務めた。