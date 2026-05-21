ポケモンカード「マイナンバーカード」使った本人確認システム導入検討 商品の優先的な抽選および販売・大会参加に活用
ポケモンカードゲームは21日、公式サイトを更新。ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売、日本国内で開催される一部の公式大会・イベントなどの参加申し込みにおける活用において、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していることを発表した。
【画像】マイナンバーカード無い人は優先しない！ポケモンカード公式の声明文
ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、今回のマイナンバーカードを用いた本人確認システムは、「商品：ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売」「イベント： 日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用」において検討。
運用開始時期は、一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、2026年8月頃の開始を視野に、検討を進めており、「具体的な導入時期、対象となる商品やイベント、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、詳細が確定次第、あらためてお知らせいたします」と伝えた。
【画像】マイナンバーカード無い人は優先しない！ポケモンカード公式の声明文
ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、今回のマイナンバーカードを用いた本人確認システムは、「商品：ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売」「イベント： 日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用」において検討。
運用開始時期は、一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、2026年8月頃の開始を視野に、検討を進めており、「具体的な導入時期、対象となる商品やイベント、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、詳細が確定次第、あらためてお知らせいたします」と伝えた。