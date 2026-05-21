5月19日、大手寿司チェーン「はま寿司」が一部商品の値上げを発表した。

【写真あり】これが大葉はさみ揚げ？吸水シートが混入して炎上したはま寿司

原材料費や人件費、エネルギーコストなどの上昇に対応するためで、5月 26日から「まぐろ」「特製漬けまぐろ」「特製漬けとろびんちょう」「大葉漬けアカイカ」の4商品が、現在の税込み110円（税抜100円）から税込132円（税抜き120円）へ値上げする。

大手３チェーンの中では「安さが売り」

はま寿司は今年3月に運営コストの上昇に対応するため、店内で受付けしたお客を対象に一律7％の深夜料金を導入したばかり。SNSでは、

《いままで100円でやれてきた事のほうが奇跡だったのよ》

と、現在までが安すぎたと応援する声もあるものの、

《ネタもシャリも一番少ない代わりに安いだけが取り柄なのにね》

《はま寿司ってネタ小さいからスシローに差をつけられるのでは？》

と、他チェーンに客が流れるのでは？ という指摘も。

ライバルチェーンであるくら寿司は昨年12月、95種類を値上げ（2種類を値下げ）。平均で20.8円の値上げした。スシローも2022年10月にすでに値上げを実施済みだ。しかし、今回の値上げがはま寿司にとっては大打撃になる可能性も。

「店舗数はスシローに続き業界2位のはま寿司ですが、売り上げではくら寿司に2位の座を譲り、3位となっています。くら寿司は子どもに人気の『ビッくらポン』もありますし、『名探偵コナン』や『呪術廻戦』など人気アニメとのコラボも多いので、客を奪われている印象です」（グルメ誌ライター、以下同）

はま寿司も人気キャラクターやアニメとのコラボを定期的にやっているものの、くら寿司に比べるとターゲット層が狭い作品が多い。

「はま寿司は“100円メニューがある”というのが最大の売り。中でも人気の高い4商品が値上げですからね。値段が他チェーンとそう変わらないのであれば、スシローやくら寿司に行こうと思う人が増えるのでは」

はま寿司の海外出店が加速したことで、運営するゼンショーホールディングスの2025年度の決算は前年比を上回ったものの、今回の値上げで前年比減とならなければいいがーー。