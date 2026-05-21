二宮和也＆錦戸亮の2ショットにファン歓喜「有明兄弟の再会尊い」「夢みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/21】嵐の二宮和也がメインMCを務めるTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）の公式X（旧Twitter）が5月20日に更新された。二宮と俳優の錦戸亮の2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】ニノ、“約7年ぶりのバラエティ出演”錦戸亮との共演ショット
同日に放送された番組内で、次回となる5月27日放送回に錦戸が司会者として出演することが発表された。これに先立ち、公式アカウントでは「今夜の放送終わりに5／27（水）放送の司会者を発表」と予告。「約7年ぶりのバラエティ出演！二宮さんと『絆』の深いアノ人？？みなさんの予想をコメントで教えてね」と呼びかけるとともに、ヒントとして二宮と錦戸が並んだ後ろ姿を公開していた。
4月23日、二宮は自身のXにて「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿。さらに「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です」と続け「二宮和也 様」「錦戸亮 様」と記された写真を公開し、話題を呼んでいた。
錦戸は、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）時代の二宮の後輩にあたり、2人は二宮主演のTBS系ドラマ「流星の絆」（2008年）でも兄弟役で共演。二宮が主人公の有明功一、錦戸が弟・泰輔を演じていた。
今回の2人の共演ショットを受け、ファンからは「有明ブラザーズだ〜！」「流星の“絆”！ヒントにも泣ける…」「有明兄弟の再会尊い」「激アツすぎる」「こんな日が来るなんて夢みたい」「後ろ姿も絵になる」「エモい」「放送日が待ち遠しいな」などと喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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【写真】ニノ、“約7年ぶりのバラエティ出演”錦戸亮との共演ショット
◆5月27日放送「ニノなのに」に錦戸亮が出演
同日に放送された番組内で、次回となる5月27日放送回に錦戸が司会者として出演することが発表された。これに先立ち、公式アカウントでは「今夜の放送終わりに5／27（水）放送の司会者を発表」と予告。「約7年ぶりのバラエティ出演！二宮さんと『絆』の深いアノ人？？みなさんの予想をコメントで教えてね」と呼びかけるとともに、ヒントとして二宮と錦戸が並んだ後ろ姿を公開していた。
◆二宮和也、錦戸亮との再会を報告
4月23日、二宮は自身のXにて「本当に何年振りだよ！？という出会い。お互いにちゃんと活動していると再会する事があるからたまらない。バラエティー番組での共演でしたわ」と投稿。さらに「あ、ごめんなさい。再会した人誰だか言ってなかった笑 この人です」と続け「二宮和也 様」「錦戸亮 様」と記された写真を公開し、話題を呼んでいた。
◆二宮和也＆錦戸亮の2ショットに喜びの声
錦戸は、旧ジャニーズ事務所（現SMILE-UP.）時代の二宮の後輩にあたり、2人は二宮主演のTBS系ドラマ「流星の絆」（2008年）でも兄弟役で共演。二宮が主人公の有明功一、錦戸が弟・泰輔を演じていた。
今回の2人の共演ショットを受け、ファンからは「有明ブラザーズだ〜！」「流星の“絆”！ヒントにも泣ける…」「有明兄弟の再会尊い」「激アツすぎる」「こんな日が来るなんて夢みたい」「後ろ姿も絵になる」「エモい」「放送日が待ち遠しいな」などと喜びの声が相次いでいる。（modelpress編集部）
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