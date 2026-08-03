好書好日
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境界を、絶えざる変容への「経由地」へ TISSUE Inc. 代表 安東嵩史 （編集者リレーエッセイ第18回）
2012年、カリフォルニア南部のどこかにて人文書をつくる編集者が、担当した本や影響を受けた本など人文書の魅力を綴るリレーエッセイ。18回目は「TI…
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家族のかたち 心を配り合う、一瞬があれば 都甲幸治〈朝日新聞文芸時評26年7月〉
絵・大村雪乃果たして血がつながっていなければ家族ではないのか。給料が安くて結婚できない。結婚はしたが、子どもを持つ余裕がない。必死に働いて…
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昆虫好きも驚愕する「BRUTUS特別編集 合本 珍奇昆虫 Bizarre Insects Handbook」
ブラジルに分布する「エンシフェルオオニジダイコク」（標本体長５１．８ミリ、標本制作・福井敬貴氏、撮影・伊藤徹也氏）。図版は本書から自分の場…
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夏休みに本を読みたい人へ 記者のおすすめ紹介
紀伊国屋書店新宿本店で開催中の夏の文庫フェアで本を選ぶ人たち夏休みに本を読みたい人も多いはず。新潮社、集英社、ＫＡＤＯＫＡＷＡの３社が「夏…
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名端みちる「鳥と追う八月」 余白と日常をいとおしむ
ページにぎっしり詰まった文字を追うのがおっくうになる夏。すがすがしく白いページに、余白たっぷりに文字列が並ぶこの詩集は目にも心の耳にも心地…
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韓国語は独学、きっかけは推しへのメッセージ 「ブロッコリーパンチ」訳者の山口さやかさん K-POPも韓国ドラマも知らない私が韓国文学を翻訳するまで
山口さやかさん＝篠田英美撮影韓国カルチャーといえば、やはり韓国ドラマやK-POPが真っ先に頭に浮かぶだろう。近年では、韓国文学（K-BOOK）にも注…
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文庫ランキング（紀伊国屋書店全店、7月29日 〜 8月4日）
プレゼント（伊坂幸太郎、江國香織、恩田陸、梨木香歩、町田そのこ、宮部みゆき、米澤穂信、新潮文庫）白鳥とコウモリ〈上〉（東野圭吾、幻冬舎文庫）…
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ドラマ「手塚治虫の戦争」主演・高良健吾さん 戦時中の少年時代の厳しさと漫画への強い熱量を感じながら
高良健吾さん＝永里天識撮影手塚治虫さんの『紙の砦』と『ゴッドファーザーの息子』を元にしたドラマ「手塚治虫の戦争」が8月12日にＮＨＫで放送さ…
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河合隼雄物語賞授賞式、「おにたろかっぱ」で受賞した戌井昭人さんが喜び語る
第１４回河合隼雄物語賞（河合隼雄財団主催）の授賞式が１０日、京都市内であり、小説「おにたろかっぱ」（中央公論新社）で受賞した戌井昭人さんが…
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イベント編 地域性が浮かびあがる３５０作 文芸評論家・斎藤美奈子
「旅する文学」の裏話を披露する斎藤美奈子さん＝７月１日、岩下幸一郎撮影４７都道府県のご当地文学を紹介する連載「旅する文学」の完結を記念して…
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土着性から解き放ち、現代的にとらえ直す「中上健次 路地のビジョン」 中村佑子の新書速報！
『中上健次路地のビジョン』渡邊英理著岩波新書１０５６円『身体の美学入門』伊藤亜紗著中公新書１１００円◇（１）は、中上…
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小日向まるこ「あかり」 持ち寄った寂しさが温もりに変わる（第14回）
『あかり』©小日向まるこ／ヒーローズ先日、立て続けに友人の祝賀会へお邪魔してきた。ひとつは東京で、折しも台風が接近している週末。どしゃ…
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イベント「本の街神保町で、本の未来について語り合おう」開催 登壇者ら「まだまだできることがある」
ストーリー＆ビジネス研究所代表の田中裕士さん、日刊ニュースレター「出版業界ニュースまとめ」発行人の古幡瑞穂さん、Book Fair Championship実行委…
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小島洋祐・監修、小豆だるまほか・絵「ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑」 その「禁止」は何を防ぐため？
その「禁止」は何を防ぐため？「ゲームのＩＤとパスワードを教えてよ」意外に大人も知らないが、他人のＩＤとパスワードでログインすれば、不正ア…
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ハシモト・漫画、ほっかむりゆり子・原作「エスプレッソ・コーラ」 児童発達支援の様子を多視点で
『エスプレッソ・コーラ』（１）ハシモト〈漫画〉ほっかむりゆり子〈原作〉ＫＡＤＯＫＡＷＡ９２４円近年、障害を持つ未就学のこどもの発…
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増村十七・著「進め！白鼻進」 戦争期の熱狂、無自覚な漫画家
『進め！白鼻進』増村十七〈著〉小学館７７０円時は１９３３年、日本が国際連盟を脱退し、小林多喜二が拷問死した年。芸術家気取りの売れな…
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新書ランキング（丸善 丸の内本店、2026年7月23日〜7月29日）
ヒトとＡＩ（岡野原大輔、岩波書店）80代になるとたいていボケるか死ぬ。70代は神様から与えられた特別な時間（林真理子、幻冬舎）コンテキスト・リー…
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まなつ＆まふゆさんの絵本「君がいるから」 あなたも私も一つの星のような大切な存在
『君がいるから』（大和書房）よりお話を聞いた人まなつ＆まふゆ絵本作家ユニット。美術大学卒業後、2009年から物語を伝えるためのイラスト制作を始め…
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この夏 子どもにおすすめの本
いよいよ夏本番。楽しい思い出がたくさんできることを願いつつ、この夏のおすすめの本を紹介します。（☆＝新刊、★＝既刊、価格は税込み）【翻訳家…
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北山猛邦さん「『石球城』殺人事件」 物理トリック、引き立てるオカルト
北山猛邦さんミステリーのトリックはすでに出尽くしたと言われるなか、ひたすら物理法則にかなったトリックを使った小説を書き続けているのが北山猛…