家族のかたち 心を配り合う、一瞬があれば 都甲幸治〈朝日新聞文芸時評26年7月〉

絵・大村雪乃果たして血がつながっていなければ家族ではないのか。給料が安くて結婚できない。結婚はしたが、子どもを持つ余裕がない。必死に働いて…