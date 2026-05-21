佐藤仁美、減量求める役はオファー断る「痩せてる人を選んでください」 型破りエピソードに驚き
俳優の佐藤仁美（46）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。ドラマのオファーも巡る、型破りな「お断りエピソード」を明かした。
【写真】佐藤仁美の近影ショット
この日は「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」と題し、対極なライフスタイルの女性芸能人が大集結。“不摂生側”として参戦した佐藤は、役作りの減量について問われると、作品側から「ちょっと痩せて」と言われた時点で「痩せてる人を選んでください」と返答することを明かした。
好みの脚本や、一緒に仕事をしてみたかった監督の作品であっても「痩せなきゃできないなら、佐藤仁美じゃなくていい」と言い切る徹底ぶりに、スタジオからは驚愕の声が。
突き抜けた独自の美学を明かした佐藤だったが、最後には「ストイックな役者さんは本当にすごい」としみじみ。自身のスタイルを貫きつつも、役作りに命をかける役者仲間へ敬意を表していた。
【写真】佐藤仁美の近影ショット
この日は「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」と題し、対極なライフスタイルの女性芸能人が大集結。“不摂生側”として参戦した佐藤は、役作りの減量について問われると、作品側から「ちょっと痩せて」と言われた時点で「痩せてる人を選んでください」と返答することを明かした。
好みの脚本や、一緒に仕事をしてみたかった監督の作品であっても「痩せなきゃできないなら、佐藤仁美じゃなくていい」と言い切る徹底ぶりに、スタジオからは驚愕の声が。
突き抜けた独自の美学を明かした佐藤だったが、最後には「ストイックな役者さんは本当にすごい」としみじみ。自身のスタイルを貫きつつも、役作りに命をかける役者仲間へ敬意を表していた。