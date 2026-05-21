今すぐ降格させたほうがいい管理職・ワースト1
「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」
「同期より先に出世することができた」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
降格させたほうがいい管理職
「優しい上司なんだけど、なぜかチームが崩壊している」
そんな管理職には、ある共通点があります。
それは、責任を持って話さないことです。
一見すると部下思いに見える。しかし実際には、責任から逃げ続けている。
これこそが、今すぐ降格を考えるべき管理職の特徴です。
「上が怒るから」は最悪のマネジメント
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
それが、「主語を曖昧にしない」ということです。
これは、ダメなパターンである「自分を主語にしない言い方」を考えたほうがわかりやすいでしょう。それは、次のような言動です。
「この会社では早めに出社したほうがいいよ」
「一般的にあいさつはするものだよね」
「この仕事、早くやらないと上が怒るよ」
「できなくても部長には自分がうまく言っておくからさ」
このような言い方は最悪です。
――『リーダーの仮面』より
このタイプの管理職は、自分で責任を持って指示しません。
「会社が言っているから」
「上がうるさいから」
「一般論として」
こうやって「誰か」を主語にして逃げ続けます。
「部下の味方」をやり始めた瞬間、終わる
つまり、リーダーである自分が部下と同じ位置からモノを言っているのです。
この手法は責任逃れであり、リーダーとして絶対にNGです。
部下からすると、自分と同じ位置に降りてくれているので、怖さがなくなります。
しかし、部下と自分が「仲間」になることで、なあなあの関係になってしまい、部下の成長が止まります。
――『リーダーの仮面』より
ここが重要です。ダメな管理職ほど、「部下の味方」をやりたがります。
しかし、本来の役割は違います。
リーダーは、「上司として機能すること」が仕事です。
部下と同じ目線に降りて、「わかるよ〜」「上も厳しいよね〜」と共感し始めた瞬間、組織は壊れます。
なぜなら、誰も責任を取らなくなるからです。
「空気を読むだけの人」になる
プレーヤーの気持ちが残っていて、偉そうにすることに抵抗があるためです。
すると、指示することや責任を負うことをどんどんしなくなり、やがて「空気を読むだけの調整役」や「役に立たない上司」になっていきます。
――『リーダーの仮面』より
これは非常に怖い話です。
最初は「優しい人」だったはずなのに、気づけば「何も決めない人」になっている。
・指示しない
・責任を取らない
・判断しない
・調整だけする
結果として、存在価値のない管理職になっていくのです。
今すぐ降格させたほうがいい管理職。
それは、「自分を主語にして話せない人」です。
リーダーとは、責任を持って言葉を発する役割です。
「自分が決めた」「自分が責任を持つ」と言えないなら、そのポジションにいる意味はありません。
だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。