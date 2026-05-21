「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

降格させたほうがいい管理職

「優しい上司なんだけど、なぜかチームが崩壊している」

そんな管理職には、ある共通点があります。

それは、責任を持って話さないことです。

一見すると部下思いに見える。しかし実際には、責任から逃げ続けている。

これこそが、今すぐ降格を考えるべき管理職の特徴です。

「上が怒るから」は最悪のマネジメント

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーが部下にルールを守らせるとき、大事なポイントがあります。

それが、「主語を曖昧にしない」ということです。

これは、ダメなパターンである「自分を主語にしない言い方」を考えたほうがわかりやすいでしょう。それは、次のような言動です。

「この会社では早めに出社したほうがいいよ」

「一般的にあいさつはするものだよね」

「この仕事、早くやらないと上が怒るよ」

「できなくても部長には自分がうまく言っておくからさ」

このような言い方は最悪です。

――『リーダーの仮面』より

このタイプの管理職は、自分で責任を持って指示しません。

「会社が言っているから」

「上がうるさいから」

「一般論として」

こうやって「誰か」を主語にして逃げ続けます。

「部下の味方」をやり始めた瞬間、終わる

特に、3つ目の「上が怒るよ」という言い方は、部下と同じ立場に立って、上の人と対峙する状態を作り出しています。

つまり、リーダーである自分が部下と同じ位置からモノを言っているのです。

この手法は責任逃れであり、リーダーとして絶対にNGです。

部下からすると、自分と同じ位置に降りてくれているので、怖さがなくなります。

しかし、部下と自分が「仲間」になることで、なあなあの関係になってしまい、部下の成長が止まります。

――『リーダーの仮面』より

ここが重要です。ダメな管理職ほど、「部下の味方」をやりたがります。

しかし、本来の役割は違います。

リーダーは、「上司として機能すること」が仕事です。

部下と同じ目線に降りて、「わかるよ〜」「上も厳しいよね〜」と共感し始めた瞬間、組織は壊れます。

なぜなら、誰も責任を取らなくなるからです。

「空気を読むだけの人」になる

こうした言動は、初めてリーダーになった人が特にしがちです。

プレーヤーの気持ちが残っていて、偉そうにすることに抵抗があるためです。

すると、指示することや責任を負うことをどんどんしなくなり、やがて「空気を読むだけの調整役」や「役に立たない上司」になっていきます。

――『リーダーの仮面』より

これは非常に怖い話です。

最初は「優しい人」だったはずなのに、気づけば「何も決めない人」になっている。

・指示しない

・責任を取らない

・判断しない

・調整だけする

結果として、存在価値のない管理職になっていくのです。

今すぐ降格させたほうがいい管理職。

それは、「自分を主語にして話せない人」です。

リーダーとは、責任を持って言葉を発する役割です。

「自分が決めた」「自分が責任を持つ」と言えないなら、そのポジションにいる意味はありません。

だからこそリーダーは仮面をかぶりましょう。