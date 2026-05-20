競泳の瀬戸大也選手（31）が、俳優・東出昌大さん（38）の冠番組「東出昌大の野営デトックス」（ABCテレビ）の2026年5月18日深夜（19日未明）放送の回にゲスト出演し、自身のスキャンダルを振り返った。

東出昌大「人は間違うもんだと思う」

瀬戸選手は17年5月、元飛込み選手の馬淵優佳さん（31）との結婚を発表。20年9月に「週刊新潮」により不倫が報じられ、26年2月に離婚を発表した。

「東出昌大の野営デトックス」では、東出さんと瀬戸選手、プロボクサーの那須川天心選手（27）が、夜の山の中で焚き火を囲み、晩酌しながら語り合った。

東出さんから「大也くんは叩かれたの？」と聞かれた瀬戸さんは、「スキャンダルで反省することがたくさんありました」と答えた。

さらに「私生活でやらかすと競技に影響出る？ 露骨に出る？」と聞かれ、瀬戸さんは「露骨に。けっこうお酒に逃げたりとかっていうのは、すごく多かったですね」「誰とも会いたくない」と、当時を振り返った。

最後の次回予告では、東出さんが「人は間違うもんだと思うし、あなたは素敵だと思う」と、熱く語る様子が放送された。