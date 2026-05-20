午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源地とする地震があり、しました。これまでに入っている被害の情報です。

▼最大震度５強を観測した与論町役場によりますと「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。

▼与論町役場によりますと、「10秒ぐらいの強い横揺れを感じた」ということです。庁舎内では多くの職員たちが地震で驚きましたが、落ち着いていたということです。庁舎内で、ものが落ちたり倒れたりはしなかったということです。

与論町には4月末現在で、2654世帯、4882人が住んでいます。役場によりますと、現在までけが人の情報は入っていません。

与論町のAコープよろん店の担当者によりますと、地震発生時は店内が大きく揺れ酒の瓶などの商品が棚から落ちて通路を埋めているということです。

また町内にあるコンビニエンスストアでは、商品が棚から落ちるなどしたということです。また飲食店では皿が割れるなどの被害が出ています。

「認定こども園すまいる」の前田副園長によりますと、園児118人と職員30人ほどは、全員無事だということです。

給食中だったが、園内放送の後に園児がグラウンドに避難しました。園児の中には「怖かった」といって、泣く子もいたということです。保護者へはアプリを通じて無事を連絡したということです。

また与論小学校の新納教頭によりますと、「遠くから地響きのような音がした後、ドンと突き上げるような強い衝撃を感じた。揺れは10秒くらいで、ものが落ちてきたり倒れたりすることはなかかった」と話しています。

児童らにけがはなく、校舎の被害もないということです。

▼与論島の北にある沖永良部島・知名町の商店では、棚にあった品物が落ちるなどしました。町内にある田辺商店では取材に対し、「体感で1分くらい横揺れが続いた。とても長く感じた。立っていられず、店の壁にへばりついていた。怖かった」と話しています。

和泊町役場によりますと、いまのところけが人や建物への被害の情報は入っていません。

▼徳之島の天城町では、役場が防災無線などで住民に情報を提供しています。

Aコープ徳之島店の店員によりますと、「店内の事務所にいたが、近くを大型のトラックが通ったような音がして、緊急地震速報が鳴った。その後、揺れを感じたが、1分もなかったように感じた」と話しています。

店内の商品が落ちるようなことはなかったということです。

天城町、徳之島町、伊仙町の各役場には、けが人や被害の情報は入っていません。

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