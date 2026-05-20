【DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94】 予約期間：5月27日12時～6月26日23時59分 価格：未定

DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94

Reebok JAPAN（リーボックジャパン）は、スクウェア・エニックスが手掛けるRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボ商品「DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94」の予約受付をリーボック公式サイトにて5月27日12時から6月26日23時59分まで実施する。価格は未定。

本コラボは、「ドラゴンクエスト」シリーズが40周年を迎えることを記念して実施されるもの。「ドラゴンクエスト」歴代11作品を投影した11足の「INSTAPUMP FURY 94」が登場する。

さらに、リーボック公式サイトおよびリーボック直営店にて、こちらも「ドラゴンクエスト」歴代11作品を投影したビンテージTシャツも販売される。

商品の詳細や販売店については特設サイトより確認できる。

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DRAGON QUEST × VINTAGE TEE

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