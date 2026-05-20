リーボック×「ドラクエ」コラボ決定！ 歴代11作品を投影した「INSTAPUMP FURY 94」の予約が5月27日より開始
【DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94】 予約期間：5月27日12時～6月26日23時59分 価格：未定
DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94
Reebok JAPAN（リーボックジャパン）は、スクウェア・エニックスが手掛けるRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボ商品「DRAGON QUEST × INSTAPUMP FURY 94」の予約受付をリーボック公式サイトにて5月27日12時から6月26日23時59分まで実施する。価格は未定。
本コラボは、「ドラゴンクエスト」シリーズが40周年を迎えることを記念して実施されるもの。「ドラゴンクエスト」歴代11作品を投影した11足の「INSTAPUMP FURY 94」が登場する。
さらに、リーボック公式サイトおよびリーボック直営店にて、こちらも「ドラゴンクエスト」歴代11作品を投影したビンテージTシャツも販売される。
商品の詳細や販売店については特設サイトより確認できる。
□「Reebok × DRAGON QUEST」のページ
DRAGON QUEST × VINTAGE TEE
Reebok × DRAGON QUEST- Reebok JAPAN / リーボックジャパン (@Reebokjp) May 20, 2026
シリーズ誕生40周年。二つの伝説が交差する奇跡のコラボレーションが実現 。
歴代11作品を投影したINSTAPUMP FURY 94は5/27(水)より予約開始、VINTAGE TEEは同日販売開始。
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