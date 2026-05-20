岸明日香「週刊SPA!」人気グラビア企画で妄想デート 中学同級生との再会を熱演
俳優でタレントの岸明日香が、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に登場した。表紙と人気グラビア企画「このあと、どうする？」を飾り、中学時代の同級生との再会をテーマにしたストーリーを演じる。
【別カット】まるでデート！「このあと、どうする？」な表情の岸明日香
「このあと、どうする？」は、読者の想像をかき立てるシチュエーションで展開する「週刊SPA!」の人気妄想デート企画。今回は、東京の片隅で偶然再会した中学時代の同級生という設定のもと、芸能界で活躍する彼女とのひとときを描く内容となっている。
シナリオを手掛けたのは作家・山下素童氏。近著『彼女が僕としたセックスは動画の中と完全に同じだった』などで知られる山下氏が描く物語を、岸が情熱的に表現している。「あの頃は想像もできなかった。君をこんなにも近くで感じられるなんて」という世界観の中で、親しみと憧れが交差するグラビアに仕上がった。
1991年生まれ、大阪府出身の岸は、グラビアをはじめ俳優、タレントとして幅広く活動。現在はReelShort配信ドラマ『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』に出演している。
同号にはこのほか、「グラビアン魂」にちとせよしの、「美女地図〜私が主人公〜」に里仲菜月（Task have Fun）が登場する。
【別カット】まるでデート！「このあと、どうする？」な表情の岸明日香
「このあと、どうする？」は、読者の想像をかき立てるシチュエーションで展開する「週刊SPA!」の人気妄想デート企画。今回は、東京の片隅で偶然再会した中学時代の同級生という設定のもと、芸能界で活躍する彼女とのひとときを描く内容となっている。
1991年生まれ、大阪府出身の岸は、グラビアをはじめ俳優、タレントとして幅広く活動。現在はReelShort配信ドラマ『アイドル夫を捨てたら、人生逆転した件』に出演している。
同号にはこのほか、「グラビアン魂」にちとせよしの、「美女地図〜私が主人公〜」に里仲菜月（Task have Fun）が登場する。